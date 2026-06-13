ضبط 845 حالة من الممنوعات في المنافذ الجمركية السعودية

تسجل المنافذ الجمركية في السعودية 845 حالة ضبط للمنوعات تشمل مواد مخدرة ومحظورة،ritz هيئة الزكاة والضريبة والجمارك radius الرقابة الجمركية وتعاون الجمهور في مكافحة التهريب عبر قنوات الاتصال المخصصة للبلاغات.

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية التابعة ل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ( زاتكا ) 845 حالة ضبط للمنوعات خلال جهودها المستمرة لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع . وشملت الأصناف المضبوطة 89 صنفًا من المواد المخدرة مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون، بالإضافة إلى 424 صنفًا من المواد المحظورة الأخرى.

وتواصل الهيئة إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته. كما دعت زاتكا الجمهور إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر التواصل على الرقم 1910 أو البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو الرقم الدولي 009661910، حيث تستقبل البلاغات بسرية وتقدم مكافأة مالية للمبلغين عن جرائم التهريب ومخالفات نظام الجمارك الموحد





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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا ضبط الممنوعات التهريب المواد المخدرة المحكمة العليا الأمر الملكي المجتمع

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