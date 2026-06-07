ضبط أكثر من 7700 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية خلال حملات ميدانية

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية عن ضبط 7760 مخالفاً، مع تحذيرات شديدة من عقوبات السجن والغرامة المالية ومصادرة الوسائل ضد من يسهل أو يساعد في دخول أو نقل أو إيواء المخالفين.

في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو 2026 نفذت المملكة العربية السعودية حملات ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة و العمل و أمن الحدود في جميع مناطق المملكة، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 7760 مخالفاً، منهم 4060 مخالفاً لنظام الإقامة ، و2574 مخالفاً لنظام أمن الحدود ، و1126 مخالفاً لنظام العمل .

وقد بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1184 شخصاً، 28% منهم يمنيو الجنسية، و70% إثيوبيو الجنسية. كما تم ضبط 25 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وأصدرت وزارة الداخلية بياناً كشفت فيه عن 14495 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 850 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 4690 مخالفاً. كما تم ضبط 16 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت وزارة الداخلية كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال من تعريض نفسه لعقوبات صارمة تشمل السجن حتى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، وإضافة إلى التشهير به. وذكرت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، ودعت إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الأرقام المخصصة لذلك في مختلف مناطق المملكة





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الإقامة العمل أمن الحدود الحملات الميدانية وزارة الداخلية الترحيل المخالفون الغرامة السجن

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