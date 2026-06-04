أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط ناشر فيديو يظهر تعامل الدفاعات الجوية مع الصواريخ خلال الهجوم الذي وقع فجر اليوم ذاته. وتمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط مستخدم أحد الحسابات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد قيامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو تضمنت تعامل الدفاعات الجوية مع عدد من الصواريخ.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ، الأربعاء، ضبط ناشر مقطع فيديو يظهر طريقة تعامل الدفاعات الجوية مع عدد من الصواريخ خلال الهجوم الذي وقع فجر اليوم ذاته.

الفيديو أعادت الداخلية نشره بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس، قائلة ببيان مرفق: في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط مستخدم أحد الحسابات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد قيامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو تضمنت تعامل الدفاعات الجوية مع عدد من الصواريخ، في مخالفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة ومتطلبات الأمن والسلامة. كما تبين أنه قام باستخدام هاتفه النقال والتصوير أثناء قيادة المركبة، الأمر الذي تسبب في وقوع حادث مروري، مما يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

تؤكد الوزارة أن نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالمواقع العسكرية أو الأمنية أو إجراءات التصدي والجاهزية الميدانية يُعد سلوكاً غير مسؤول من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة. تجدد وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة، مؤكدة أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته للتعليمات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة





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وزارة الداخلية الكويتية ضبط ناشر فيديو تعامل الدفاعات الجوية هجوم الصواريخ

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