ضابط سوري سابق يكشف تفاصيل صادمة عن انقلاب فاشل وتجارب كيميائية على سجناء في الثمانينيات

شهادة مرعبة تكشف عن تجارب غاز السارين على سجناء سياسيين في سوريا، وعن تفاصيل محاولة انقلاب ضد حافظ الأسد.

كشف الضابط السابق في سلاح الجو السوري عبدالغني قصاص، خلال حلقة خاصة من برنامج الحكاية السورية، تفاصيل صادمة ومروعة عن محاولة انقلاب على نظام حافظ الأسد في أوائل الثمانينيات، وعن تجارب كيميائية وحشية أجريت على سجناء سياسيين باستخدام غازات سامة.

روى قصاص شهادته كأحد المشاركين في التخطيط للانقلاب الفاشل، موضحاً أن عشرات الضباط من سلاح الجو السوري، معظمهم من دمشق، شاركوا في التخطيط لمحاولة الانقلاب بين عامي 1979 و1982. وكان من بين القياديين في التنظيم العميد الراحل نذير السقا. أوضح قصاص أن الخطة انكشفت بسبب وشاية من أحد العناصر، مما أدى إلى اعتقال جميع الضباط بشكل متزامن في عملية مدبرة، وتعرضوا لتحقيقات قاسية ومذلة في فرع المخابرات الجوية.

وصف قصاص التحقيقات بأنها كانت ممنهجة وهدفها انتزاع الاعترافات بأي ثمن، مستخدمين أساليب تعذيب بدنية ونفسية لا توصف. وفي الجزء الأكثر صدمة من الشهادة، تحدث قصاص عن تجارب كيميائية مروعة أجراها علي مملوك، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الكيمياء في مطار المزة العسكري، على سجناء سياسيين أبرياء. كشف قصاص أنه تم نقل 15 سجيناً من سجن المخابرات الجوية في ساحة التحرير إلى مطار المزة، حيث خضعوا لفحوصات طبية دقيقة ظاهرياً كجزء من عملية خداع.

بعد ذلك، أُعطي كل سجين ورقة وقلم لكتابة رسائل إلى أهاليهم، يوهمون فيها بأنهم على وشك الإفراج عنهم، مما أثار أمالاً كاذبة في نفوسهم. ثم نُقل السجناء إلى منطقة أبو الشامات، حيث تم توزيعهم: بعضهم وضع في خنادق عميقة، والبعض الآخر في غرف مغلقة محكمة الإغلاق. تم إطلاق غازات كيميائية سامة عليهم لمراقبة التأثيرات الفتاكة عن كثب. قال قصاص إن خمسة سجناء وضعوا في غرفة مغلقة وأُطلق عليهم غاز الأعصاب سارين، مما أدى إلى هلوسات بصرية وسمعية شديدة.

بدأ السجناء يضربون بعضهم البعض ويجرحون أنفسهم بأظافرهم، معتقدين أنهم يسمعون إذاعة لندن، في مشهد مرعب أشبه بفيلم رعب. وأضاف قصاص أن علي مملوك وإبراهيم حويجة ومحمد الخولي كانوا يراقبون التجربة من خارج الغرفة مرتدين كمامات واقية، يسجلون الملاحظات ببرودة أعصاب. تحدث قصاص أيضاً عن اعتقاله الشخصي وتعذيبه الوحشي في فرع المخابرات الجوية، حيث تعرض للضرب المبرح بالكرسي الألماني، وهو جهاز تعذيب معروف في سجون النظام، وكذلك بالكرباج والسياط.

أمضى قصاص أياماً طويلة تحت التعذيب المتواصل، محاولاً الصمود في وجه المحققين. بعد انتهاء التحقيقات، نُقل إلى سجن صيدنايا الشهير، أحد أقسى السجون في العالم، حيث قضى نحو 17 عاماً في زنازين ضيقة وظروف معيشية مزرية. أُفرج عنه في عام 1999، بينما استمرت عمليات الإفراج عن باقي المعتقلين حتى عام 1991. تعتبر شهادة قصاص من بين أندر الشهادات التي تكشف الوجه القاتم للنظام السوري في تلك الفترة، وتسلط الضوء على جرائم مروعة لم تُحاسب عليها العدالة بعد.

تؤكد الرواية أن النظام السوري لم يتردد في استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد مواطنيه، وأن التجارب الكيميائية على البشر كانت جزءاً من سياسة ممنهجة لقمع المعارضة. ما زالت هذه الجرائم تطالب بالتحقيق والمحاكمة، وتذكر العالم بوحشية الأنظمة الديكتاتورية





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