صيد سمكة قرش في القصير يكشف عن أزمة بيئية عميقة في البحر الأحمر

حالة من القلق تسود مدينة القصير بمصر بعد ظهور سمكة قرش ماكو على الشاطئ، ودراسات علمية تؤكد أن الجوع الشديد والصيد الجائر هما السببان الرئيسيان لهذا السلوك غير المعتاد.

شهدت مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية واقعة أثارت حالة واسعة من الرعب والترقب بين السكان المحليين ومرتادي الشواطئ، حيث رصد شهود عيان ظهور سمكة قرش ضخمة تقترب بشكل مريب من المناطق الضحلة التي يتواجد فيها المواطنون والأطفال.

وقد انتشرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق هذه اللحظات العصيبة، حيث بدت السمكة في حالة اندفاع نحو الشاطئ، مما دفع بعض الصيادين المحليين إلى خوض مغامرة خطيرة لمطاردتها واصطيادها بهدف حماية الناس من أي هجوم محتمل. بعد عملية الصيد، تبين أن السمكة تنتمي إلى نوع الماكو المعروف بسرعته وقوته، وبلغ طولها حوالي ثلاثة أمتار.

وبمجرد السيطرة على الموقف، تم إبلاغ الجهات المختصة التي تولت نقل السمكة لإجراء الفحوصات الفنية والتشريح العلمي الدقيق لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا السلوك غير المألوف والاقتراب من اليابسة في توقيت يشهد توافد الكثير من المصطافين على المنطقة. من الناحية العلمية، كشفت نتائج التشريح التي أجراها الخبراء عن حقائق صادمة تعكس مأساة بيئية صامتة في أعماق البحار.

فقد وجد الفريق الفحصي أن وزن كبد السمكة لا يتجاوز أربعة كيلوجرامات ونصف، في حين أن الوزن الإجمالي لجسمها وصل إلى مائة وستين كيلوجراماً. هذه النسبة التي تقل عن ثلاثة في المائة تعد مؤشراً خطيراً للغاية، إذ أن النسبة الطبيعية لكبد القروش تتراوح عادة بين عشرة واثني عشر في المائة.

هذا التآكل الملحوظ في حجم الكبد، إلى جانب خلو المعدة والأمعاء تماماً من أي بقايا طعام، يؤكد أن سمكة القرش كانت تعاني من حالة جوع شديد وقاتل، مما دفعها إلى استهلاك مخزونها الدهني في الكبد للبقاء على قيد الحياة. هذا الوضع الفيزيولوجي المتردي يفسر بوضوح لماذا غامرت السمكة بالاقتراب من الشواطئ الضحلة، حيث كانت تبحث بيأس عن أي مصدر للغذاء لسد رمقها، وهو ما يجعل احتمالية مهاجمتها للبشر واردة جداً في مثل هذه الظروف، لأن الغريزة الأساسية للبقاء تتغلب على الحذر الطبيعي لهذه الكائنات من المناطق القريبة من الشاطئ.

وفي سياق تحليل هذه الظاهرة، أشار الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية، إلى أن ما حدث ليس مجرد حادث عارض، بل هو نتيجة مباشرة للتنافس الشرس بين الإنسان والمفترسات البحرية على الموارد السمكية المتاحة. وأوضح أن البحر الأحمر يعاني حالياً من تدهور في مخزونه الطبيعي من الأسماك بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تتجاوز قدرة الأنواع البحرية على التكاثر وتجديد نفسها.

هذا النقص الحاد في الفرائس التقليدية أجبر أسماك القرش على توسيع نطاق بحثها عن الطعام والتوجه إلى مناطق غير معتادة، بما في ذلك الشواطئ المأهولة بالسكان. من جهة أخرى، أكد الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، على ضرورة تغيير نظرة البشر تجاه البحر، معتبراً أن القروش هي المالك الأصلي لهذه الموائل والبشر هم الوافدون إليها، مما يستوجب احترام قوانين الطبيعة.

ودعا علام إلى ضرورة رفع الوعي البيئي، مقترحاً إنشاء أحواض مائية شبكية ذات عقد ضيقة في مناطق السباحة لتوفير حماية للمصطافين دون المساس ببيئات الحيوانات البحرية. إن هذه الواقعة تعمل كناقوس خطر ينبه المجتمع والجهات المحلية إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات إدارة المصايد البحرية في البحر الأحمر، والعمل على استعادة التوازن البيئي المفقود لضمان حماية الكائنات البحرية من الانقراض وحماية البشر من مخاطر الهجمات الناتجة عن الجوع البيئي





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سمكة القرش البحر الأحمر مدينة القصير التوازن البيئي الصيد الجائر

United States Latest News, United States Headlines