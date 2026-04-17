صور تحت الأنقاض: 13 شهيدًا و35 جريحًا بعد غارة إسرائيلية قبل سريان الهدنة

انتشلت فرق الإنقاذ 13 جثة و35 جريحًا من تحت أنقاض مبنى سكني في صور بجنوب لبنان، استهدف بغارة إسرائيلية قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. تأتي هذه الحصيلة المأساوية ضمن عدوان إسرائيلي واسع أوقع آلاف القتلى والجرحى ونزوح مئات الآلاف.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن مساء الخميس عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام بين تل أبيب وبيروت، وذلك بعد عدوان إسرائيلي واسع ومتواصل على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. هذا العدوان، الذي استمر لفترة طويلة، خلف وراءه آلاف القتلى والجرحى، وتسبب في نزوح مئات الآلاف من الأسر من منازلها، تاركًا وراءه دمارًا هائلاً ومشهدًا إنسانيًا مؤلمًا. وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية، فقد تمكنت فرق الإنقاذ، بجهود مضنية، من انتشال 13 جثمانًا لشهداء و35 جريحًا كانوا عالقين تحت ركام المبنى السكني الذي استهدفته غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي مساء الخميس. وتمضي فرق الإسعاف والدفاع المدني بلا كلل في عمليات رفع الأنقاض، سعيًا منها للعثور على أي ناجين محتملين، غير أن المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود نحو 15 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، مما يزيد من وطأة القلق والخوف لدى عائلاتهم. لم تكن هذه الغارة سوى حلقة جديدة في سلسلة من الأحداث المأساوية التي شهدها لبنان. ففي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، شنت إسرائيل حربًا على لبنان، أُعلن في نوفمبر/تشرين الثاني من العام التالي وقف لإطلاق النار، إلا أن تل أبيب واصلت خروقاتها اليومية، بل وسعت نطاق عدوانها في الثاني من مارس الماضي، مما زاد من حدة المعاناة الإنسانية. وخلال 45 يومًا فقط من العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، بلغت حصيلة الضحايا أكثر من 2196 قتيلًا، وإصابة 7185 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية. هذه الأرقام المروعة تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد، وتؤكد على الحاجة الماسة لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي. تأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه التوترات في المنطقة، وتحديدًا مع التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز، حيث أعلنت طهران أن المضيق سيكون مفتوحًا أمام عبور جميع السفن التجارية، مما يشير إلى احتمالية اتساع نطاق الصراع وتأثيره على الملاحة الدولية. في خضم هذا المشهد المعقد، تبرز أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حلول سلمية، وتوفير الدعم اللازم للشعب اللبناني لتجاوز هذه المحنة، وإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب. إن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان المساءلة والعدالة للضحايا. كما أن الهدنة المؤقتة، على الرغم من أهميتها، لا تكفي لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، ولا بد من العمل على إيجاد حلول سياسية مستدامة تضمن الأمن والاستقرار للمنطقة بأكملها. يجب أن يكون التركيز على حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية، ووقف العنف فورًا، قبل أن تتفاقم الأوضاع وتتحول إلى أزمة أكبر. إن الشعب اللبناني، الذي عانى طويلًا من ويلات الحروب والصراعات، يستحق أن يعيش في سلام وأمان، وأن يحظى بالفرصة لإعادة بناء حياته ومستقبله. إن تداعيات هذا العدوان لا تقتصر على الخسائر البشرية والمادية المباشرة، بل تمتد لتشمل الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد، والتي ستحتاج إلى سنوات طويلة لتجاوزها. إن المجتمع الدولي مطالب بالوقوف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات العصيبة، وتقديم كل الدعم الممكن لإعادة الإعمار، وتعزيز صمود الشعب اللبناني. تُظهر الحوادث الأخيرة أن مسار التصعيد ما زال مستمرًا، وأن اتفاقيات وقف إطلاق النار الهشة قد لا تصمد أمام ضغوط المواجهات المستمرة. لذلك، فإن الحاجة ماسة إلى تحركات دبلوماسية حثيثة، تهدف إلى إيجاد حلول سياسية جذرية، تضع حدًا لهذا النزاع الدامي، وتضمن مستقبلًا أفضل للشعب اللبناني والمنطقة بأسرها. إن الأمل يكمن في أن تنجح الجهود المبذولة في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وأن يتمكن الناجون من استعادة حياتهم، وأن يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة. ويجب أن يكون هذا الحدث بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي، لضرورة التحرك العاجل لمنع المزيد من سفك الدماء، وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة والخسائر، بينما تكمن الحلول الحقيقية في الحوار، والتفاوض، والالتزام بالسلام





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صور لبنان غارة إسرائيلية وقف إطلاق النار إنقاذ

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »