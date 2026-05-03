صواريخ 'ألماس' الإيرانية: تطور نوعي في ترسانة حزب الله

تحليل مفصل لصواريخ 'ألماس' الإيرانية المضادة للدروع، وكيف تم تطويرها من غنيمة حرب إسرائيلية، وقدراتها المتزايدة التي تشكل تحديًا لقوات الاحتلال.

تُعرف صواريخ ' ألماس ' بأنها صواريخ إيران ية الصنع، من نوع أرض-أرض وجو-أرض، قصيرة المدى ومضادة للدروع، وتعمل بتقنية ضرب الأهداف من الأعلى، وتُعد أحدث صاروخ مضاد للدروع في ترسانة حزب الله .

يعود أصل هذه الصواريخ إلى غنيمة حرب، حيث كشف تقرير لصحيفة 'نيويورك تايمز' أن مقاتلي حزب الله استولوا على صواريخ 'سبايك' المضادة للدبابات خلال حرب تموز 2006 في جنوب لبنان، بعد أن تركتها القوات الإسرائيلية في الميدان. أدركت إسرائيل لاحقًا خطورة هذه الغنيمة، خشية نقلها إلى إيران لإجراء هندسة عكسية عليها. بالفعل، نُقلت الصواريخ إلى إيران، حيث بدأ خبراء وزارة الدفاع الإيرانية في تفكيكها ودراسة مكوناتها، مما أدى إلى تطوير عائلة صواريخ 'ألماس'.

تم الإعلان عن صواريخ 'ألماس' لأول مرة في أبريل 2020، وتم استخدامها رسميًا في يناير 2021 خلال مناورات عسكرية، حيث أُطلقت من طائرة مسيرة 'أبابيل 3'. تشبه هذه الصواريخ 'سبايك إل آر' من حيث التصميم والمواصفات، وتعتمد على أجنحة رباعية وتكنولوجيا متقدمة لتحديد الأهداف وتدميرها.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من صواريخ 'ألماس': 'ألماس 1' بمدى 4 كيلومترات وقدرة على اختراق دروع بسماكة 60 سنتيمترا، و'ألماس 2' بمدى 8 كيلومترات وقدرة على اختراق دروع بسماكة 80 سنتيمترا، و'ألماس 3' الأكبر حجمًا والأكثر تطوراً بمدى 16 كيلومترًا وقدرة على اختراق دروع بسماكة 100 سنتيمتر. تستخدم هذه الصواريخ رؤوسًا حربية مزدوجة أو نظامًا يمزج الوقود والهواء لتدمير الأهداف بكفاءة عالية، وتعتمد على أنظمة تتبع تصويري وحراري لضمان الدقة في إصابة الأهداف ليلاً ونهارًا.

أظهر حزب الله هذه الصواريخ في الاشتباكات الحدودية المتزامنة مع حرب غزة في أكتوبر 2023، وخلال العملية البرية 'السهام الشمالية'، حيث وثقت فيديوهات هجمات على مواقع إسرائيلية مثل رأس الناقورة وجل العلام. أكد مسؤولون إسرائيليون أن هذه الصواريخ تمثل تحديًا كبيرًا لقوات الاحتلال بسبب دقتها وقدرتها على اختراق الدروع. تشير التقارير إلى أن حزب الله بدأ في تصنيع هذه الصواريخ محليًا في لبنان لتقليل الاعتماد على الإمدادات الإيرانية، في ظل الظروف الحالية والحصار المفروض.

استخدام 'ألماس 3' في استهداف رادار AN/TPQ-37 Firefinder الإسرائيلي يؤكد على قدرات هذا السلاح المتزايدة. يمثل تطوير 'ألماس' تحولًا استراتيجيًا لحزب الله، ويعزز قدراته العسكرية في مواجهة إسرائيل، ويشكل تطورًا مقلقًا للجيش الإسرائيلي الذي يرى في هذه الصواريخ تهديدًا حقيقيًا لقدراته الدفاعية





