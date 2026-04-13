صندوق التنمية السياحي السعودي يطلق النسخة السادسة من برنامج "مسرّعة نمو السياحة"

أطلق صندوق التنمية السياحي السعودي برنامج "مسرّعة نمو السياحة" في نسخته السادسة، بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع السياحي، وتقديم الدعم اللازم لنموهم وتوسعهم، بالإضافة إلى ربطهم بالمستثمرين والجهات التمويلية. يتضمن البرنامج رحلة إلى وادي السيليكون، وورش عمل، وجلسات إرشادية، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

أطلق صندوق التنمية السياحي السعودي برنامج "مسرّعة نمو السياحة " في نسخته السادسة، وهو أحد البرامج الرئيسية لمركز نمو السياحة ، الذراع غير التمويلية للصندوق. يهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال و الشركات الناشئة في القطاع السياحي، وتسريع نموهم، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم للتوسع و الاستثمار .

تنطلق النسخة السادسة بتاريخ 13 أبريل 2026، وتستمر لمدة أربعة أشهر، وتقدم حلولاً غير تمويلية شاملة، تتضمن ورش عمل متخصصة، وجلسات إرشادية بقيادة خبراء متميزين، مع ربط المشاركين بالجهات الفاعلة في منظومة السياحة، وتوفير فرص للتواصل مع المستثمرين والجهات التمويلية المهتمة. تتميز هذه النسخة برحلة دولية إلى وادي السيليكون في الولايات المتحدة، للمشاركة في قمة "Plug and Play Silicon Valley Summit" السنوية، مما يتيح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والتفاعل مع المستثمرين والخبراء الدوليين، واستكشاف أحدث التوجهات والفرص في قطاع السياحة المتنامي. يشدد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبد الله الفاخري، على التزام الصندوق بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع. يؤكد الفاخري على أهمية توفير برامج ومبادرات غير تمويلية تركز على بناء القدرات، وتسريع النمو، وربط المشاريع الواعدة بمنظومة القطاع والمستثمرين، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. يمر البرنامج بعدة مراحل، بدءًا من التقديم عبر الموقع الإلكتروني، مرورًا بالتصفية الأولية والمقابلات الشخصية، وصولًا إلى مرحلة المسرّعة التي تشمل الرحلة الدولية، وانتهاءً باليوم الختامي لعرض المشاريع (Demo Day)، وهو فرصة حاسمة للشركات لعرض مشاريعها أمام جمهور واسع من المستثمرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام. هذه الآلية تضمن اختيار المشاريع الواعدة وتقديمها بأفضل صورة ممكنة، مما يعزز فرصها في الحصول على التمويل والنجاح في السوق. يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة مبادرات مركز نمو السياحة التي استفاد منها أكثر من 11,000 مستفيد حتى الآن، بهدف تعزيز التنافسية في القطاع السياحي وتوسيع نطاقه الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة. تجدر الإشارة إلى أن النسخة السادسة من "مسرّعة نمو السياحة" تمثل استمرارًا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، حيث ساهم البرنامج في تخريج أكثر من 30 شركة ناشئة ناجحة في السوق، تقدم حلولًا وتجارب سياحية مبتكرة. علاوة على ذلك، نجحت المشاريع المدعومة في جذب استثمارات تزيد على 70 مليون ريال، مما يؤكد التأثير الإيجابي الملموس الذي يتركه مركز نمو السياحة في تمكين رواد الأعمال ودعم نمو القطاع السياحي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني





صندوق التنمية السياحي مسرّعة نمو السياحة رواد الأعمال الشركات الناشئة السياحة رؤية 2030 الاستثمار وادي السيليكون

