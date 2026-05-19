صندوق التنمية الزراعية يعزز الأمن الغذائي السعودي بتمويلات تتجاوز 6.4 مليار ريال في 2025

تقرير سنوي يكشف عن نمو القروض الزراعية بنسبة 5.8% لدعم المزارعين والمستثمرين في قطاعات الدواجن واللحوم والاستزراع المائي وسلاسل الإمداد لتحقيق التنمية المستدامة.

أصدر صندوق التنمية الزراعية تقريره السنوي الشامل للعام المالي 2025م، والذي عكس طفرة نوعية في استراتيجيات التمويل الزراعي داخل المملكة العربية السعودية ، حيث أظهر التقرير أن معدل النمو في القروض المعتمدة قد بلغ نسبة 5.8%.

وقد نجح الصندوق في الموافقة على 5765 قرضاً، وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 6470 مليون ريال سعودي. وتهدف هذه الخطوات التمويلية الضخمة إلى تقديم دعم مباشر ومستدام للنشاط الزراعي بمختلف قطاعاته، بما يضمن المساهمة الفعالة في تحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي الوطني.

وأكد الصندوق أن هذه المبادرات التمويلية تعمل على تأمين كافة الاحتياجات الأساسية للمزارعين والمستثمرين، مما يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاجية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، وذلك بما يتواءم تماماً مع الخطة الاستراتيجية للصندوق والاستراتيجية الوطنية للزراعة، إضافة إلى استراتيجية الأمن الغذائي التي تتبناها الدولة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية، وبالأخص الموارد المائية التي تمثل تحدياً استراتيجياً في المنطقة. وفيما يتعلق بتفاصيل التمويل القطاعي، فقد سلط التقرير الضوء على تركيز الصندوق في قطاعات حيوية لضمان الاكتفاء الذاتي من البروتينات، حيث تمت الموافقة على 85 قرضاً في قطاع الدواجن بقيمة بلغت 1373 مليون ريال، شملت الدجاج اللاحم والبياض والأمهات والفقاسات.

كما أولى الصندوق اهتماماً كبيراً بالتقنيات الزراعية الحديثة من خلال تقديم 16 قرضاً لقطاع البيوت المحمية بقيمة 422 مليون ريال، و23 قرضاً في مجال الاستزراع المائي بقيمة 257 مليون ريال، مما يعكس التوجه نحو الزراعة الذكية التي تقلل استهلاك المياه وتزيد من كمية المحاصيل. أما في قطاع اللحوم الحمراء، فقد تم دعم 8 مشاريع كبرى بقيمة نحو 297 مليون ريال، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم.

ولم يغفل الصندوق الجانب التنموي والريفي، حيث وافق على تمويل 5579 قرضاً ضمن مجالات القروض التنموية بقيمة إجمالية بلغت 838 مليون ريال. وتوزعت هذه القروض لدعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في مجالات متنوعة تشمل تربية الماشية، وتربية النحل، وزراعة وإنتاج البن العربي، وتجهيز قوارب الصيد، وزراعة الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى تمويل التكاليف التشغيلية لمزارعي القمح.

تهدف هذه الحزمة من القروض إلى تمكين المزارعين الصغار من استثمار الموارد المتاحة في مناطقهم بناءً على الميزات النسبية لكل منطقة، مما يؤدي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية وتحسين مستوى دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في القرى والمناطق النائية. وفي سياق تطوير القيمة المضافة، قام الصندوق بتمويل 36 مشروعاً في مجالات سلاسل الإمداد والصناعات التحويلية بقيمة إجمالية وصلت إلى 1736 مليون ريال، وذلك لتحويل المنتجات الزراعية الخام إلى منتجات مصنعة ذات قيمة اقتصادية أعلى.

وضمن مبادرة استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وافق الصندوق على 6 قروض بقيمة 985 مليون ريال، مع تقديم تمويل غير مباشر عبر الشراكات البنكية لـ 12 قرضاً بقيمة 562 مليون ريال. كما امتد الدعم ليشمل الجمعيات التعاونية الزراعية بتمويل 4 قروض بقيمة 87 مليون ريال لمشاريع المسالخ الآلية ومعاصر الزيتون والفقاسات.

ختاماً، أعلن الصندوق عن إطلاق منتجات ائتمانية مبتكرة تهدف إلى مواكبة احتياجات السوق، تضمنت تمويل التكاليف التشغيلية لشراء التمور، وتمويل استزراع أسماك السلمون المرقط، وتمويل تربية الحمام اللاحم. كما عزز الصندوق دوره الريادي من خلال عقد سلسلة من الشراكات والاتفاقيات المحلية والدولية خلال عام 2025م، بهدف تبادل الخبرات العالمية ورفع كفاءة العمل التنموي، بما يضمن تحقيق الاستدامة الشاملة في القطاع الزراعي السعودي وجعله قطاعاً منافساً وقادراً على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة عالية





