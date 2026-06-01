صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 17 مليار دولار في الطاقة المتجددة

يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاته أكثر من 17 مليار دولار في الطاقة المتجددة ضمن خطة لتطوير 70% من مستهدفات المملكة بحلول 2030، مع التركيز على توطين الصناعة وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات.

ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاته التابعة أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية في قطاع ال طاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به. تندرج هذه الاستثمارات ضمن استراتيجية تستهدف تطوير 70% من مستهدفات المملكة لتوليد ال طاقة المتجددة بحلول عام 2030، في خطوة تعزز تحول السعودية نحو مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة.

بحسب وثيقة رسمية، فإن هذه الاستثمارات تأتي ضمن إطار دور أوسع للصندوق في تمكين القطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية السعودية 2030، خصوصاً في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات، مع التركيز في استراتيجية 2026-2030 على منظومة البنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه. وتوضح الوثيقة أن استثمارات الصندوق في الطاقة المتجددة تستهدف تحقيق خمسة أهداف رئيسية: زيادة القدرة الإنتاجية، نقل وتوطين المعرفة، تمكين القطاع الخاص، تعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة النفايات.

يعمل الصندوق عبر تحالف يضم شركات أكوا وباديل وسابكو على تنفيذ مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 29.3 جيجاوات، تشمل 13 مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروعين لطاقة الرياح. وقد دخلت الخدمة أربع محطات شمسية هي سدير والشعيبة وسعد 2 والكهفة، بينما يجري إنشاء تسع محطات أخرى تشمل الرس 2 وحضن والخشيبي والمويه وبيشة وهميج وخليص وعفيف 1 و2، إضافة إلى محطتي طاقة رياح في ستارة وشقراء بمنطقة الرياض.

تشكل هذه المشاريع جزءاً من خطة أوسع تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي مزيج الطاقة في المملكة بحلول 2030، حيث يستهدف الصندوق ومنظومة شركاته تطوير 59 جيجاوات من إجمالي القدرات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الوطني. في جانب توطين المعرفة، أسس الصندوق شركة توطين للطاقة المتجددة كأداة استثمار لتطوير تصنيع معدات ومكونات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح محلياً، بما يلبي احتياجات سوق المملكة ويعزز صادراتها في هذا القطاع.

وقع الصندوق في يوليو 2024 من خلال توطين وبالشراكة مع رؤية للصناعة ثلاث اتفاقيات لإنشاء مشاريع مشتركة مع شركاء عالميين، تشمل توطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية مع جينكو سولار، والرقائق والسبائك الشمسية مع لوماتيك أس إي بي تي إي، ومكونات توربينات الرياح مع إنفيجن للطاقة. لا يقتصر الأثر الاقتصادي على توليد الكهرباء، بل تسعى الاستثمارات إلى تمكين القطاع الخاص السعودي عبر تعميق سلاسل الإمداد المحلية من خلال زيادة الطلب على الفولاذ والأسمنت والأنظمة الإلكترونية وخدمات المشاريع.

كما يطمح الصندوق خلال السنوات المقبلة إلى توسيع المحتوى المحلي ليشمل تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومكوناتها داخل المملكة، مما يفتح المجال أمام استثمارات صناعية جديدة وفرص عمل متخصصة. على صعيد كفاءة الطاقة، تقود شركة ترشيد التي أطلقها ويملكها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة مشاريع لخفض استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والتجارية، بما يدعم تطوير سوق محلية أكثر نضجاً لخدمات كفاءة الطاقة.

من أبرز إنجازات ترشيد استبدال 4.3 مليون مصباح إنارة شوارع تقليدي بمصابيح LED عالية الكفاءة في مختلف مناطق المملكة، مما حقق وفراً سنوياً بلغ 9 تيراوات ساعة من استهلاك الكهرباء، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 5.12 مليون طن متري سنوياً. كما ساهمت الشركة في تنمية السوق المحلية حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة العاملة في قطاع كفاءة الطاقة من 4 شركات فقط في 2017 إلى أكثر من 73 شركة بنهاية 2025.

أما في إدارة النفايات، فتعمل شركة سرك التي أسسها الصندوق في 2017 على تطوير القطاع ورفع نسب الإبعاد عن المرادم إلى 90% بحلول 2040، من خلال معالجة ثمانية أنواع من النفايات. في مجال نفايات البناء والهدم، أسست سرك شركة أكام التي طورت وشغلت ثلاث محطات لمعالجة وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض بقدرة استيعابية 20 مليون طن سنوياً. وبالنسبة للنفايات الصناعية الخطرة، استحوذت سرك على شركة Reviva سابقاً عام 2019 وطورت قدراتها لمعالجة النفايات لما يناهز 800 ألف طن سنوياً.

وفي النفايات البحرية، أسست سرك شركة سيل التي تعتبر الذراع الوطني لمكافحة الانسكابات الزيتية على سواحل المملكة، حيث طورت الشركة مراكز مراقبة تمكنها من الاستجابة لحوادث الانسكابات من خلال أسطول بحري تبلغ قدرته 75 ألف برميل سنوياً. تشير هذه التحركات إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يتعامل مع الطاقة المتجددة بوصفها منظومة اقتصادية متكاملة لا مجرد مشاريع توليد كهرباء، بما يدعم أمن الطاقة وتوطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص وتلبية الطلب المتنامي من قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الذكاء الاصطناعي والصناعات المستقبلية.

يرتبط الاستثمار في الطاقة المتجددة في استراتيجية الصندوق بمنظومة اقتصادية تنافسية تُعنى بتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، بهدف مواكبة الطلب المحلي المتزايد بسبب النمو السكاني وتطور مختلف القطاعات والصناعات وأبرزها صناعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وحاجته العالية للطاقة





طاقة متجددة صندوق الاستثمارات العامة السعودية رؤية 2030 استثمارات

