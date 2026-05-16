صلاح يبدل في مباراة أستون فيلا لأول مرة بعد غيابه عن مباراتين بسبب الإصابة

بديل ًا في مباراة أستون فيلا لأول مرة بعد غيابه عن مباراتين بسبب ال إصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس. عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شاهدت هذا النادي ينتقل من مرحلة الشك إلى الإيمان بقدراته، ومن مرحلة الإيمان إلى مرحلة البطولة.

استغرق ذلك عملا شاقا، وكنت دائما أفعل كل ما بوسعي لمساعدة النادي على الوصول إلى هناك. لا شيء يجعلني أكثر فخرا من ذلك". وأضاف: "انهيارنا في هزيمة أخرى هذا الموسم كان مؤلما للغاية، وليس هذا ما يستحقه مشجعونا. أريد أن أرى ليفربول يعود إلى كونه الفريق الهجومي الصاخب الذي يخشاه الخصوم، وأن يعود إلى كونه فريقا يحقق البطولات.

هذا هو أسلوب كرة القدم الذي أعرف كيف ألعبه، وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها إلى الأبد. لا يمكن التفاوض عليها، وكل من ينضم إلى هذا النادي يجب أن يتأقلم معها". وتابع: "ليبقى ليفربول دائما ناديا يعني لي الكثير ولعائلتي. أريد أن أراه ينجح حتى بعد رحيلي بوقت طويل.

كما كنت أقول دائما، فإن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل هو الحد الأدنى، وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك". ويخوض صلاح مبارياته الأخيرة بقميص ليفربول بعد رحلة دامت 9 مواسم، وسيكون لقاء برينتفورد الأخير، الأحد المقبل، في مسيرة صلاح بقميص الريدز





