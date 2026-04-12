صفوة التشخيص تطلق شبكة بلوك تشين طويق لدعم الرعاية الصحية في السعودية

12 أبريل 2026 - 16:33 | آخر تحديث 12 أبريل 2026 - 16:43\في خطوة رائدة تعكس التطور المتسارع في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية ، أعلنت شركة صفوة التشخيص عن إطلاق شبكة بلوك تشين طويق، الشبكة السعودية الخاصة الأولى المصممة خصيصًا لدعم استخدامات الأشعة الطبية وبيانات التصوير التشخيصي.

يمثل هذا الإعلان نقلة نوعية في إدارة البيانات الطبية الحساسة، حيث توفر شبكة طويق بنية رقمية متقدمة تتيح تسجيل المعلومات بشكل آمن وغير قابل للتعديل، مع إمكانية التحقق المستمر من قبل الجهات الطبية المصرح بها. يساهم هذا النهج في تعزيز مستويات الثقة والشفافية في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في المجالات التي تعتمد بشكل كبير على دقة البيانات مثل الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي. تم تطوير هذه المنصة بالكامل داخل المملكة العربية السعودية بواسطة فريق صفوة التشخيص، مما يضمن توافقها التام مع المتطلبات التشغيلية والسريرية للمؤسسات الصحية، بالإضافة إلى التزامها الصارم بالمعايير التنظيمية المحلية. يعكس هذا التوجه المحلي النمو المتزايد لقدرات الشركات السعودية في تصميم حلول تقنية متخصصة تلبي احتياجات القطاع الصحي بشكل مباشر وفعال. بدأت الشبكة بالفعل مرحلة التشغيل الفعلية في عام 2026، بالتعاون مع مجموعة أولية من المستشفيات ومراكز الأشعة داخل المملكة، مع التخطيط لتوسيع نطاقها ليشمل عددًا أكبر من مقدمي خدمات الرعاية الصحية خلال المراحل القادمة. \تعتمد شبكة طويق على بنية بلوك تشين خاصة من الطبقة الأولى (Private Layer-1)، مما يضمن الحفاظ على أعلى معايير الأمان والموثوقية، مع تقييد الوصول إلى الجهات الطبية المصرح لها فقط. هذا يضمن بيئة تشغيل محكمة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الخصوصية والأمان في قطاع الرعاية الصحية الحساس. يتيح هذا النهج المبتكر للمؤسسات الطبية إدارة بيانات المرضى بشكل أكثر كفاءة وأمانًا، مما يقلل من مخاطر الاختراقات الأمنية ويضمن الامتثال للمعايير التنظيمية الصارمة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه التقنية من سهولة تبادل البيانات بين المؤسسات الطبية المختلفة، مما يؤدي إلى تحسين التعاون وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. إن استخدام تقنية البلوك تشين في هذا السياق لا يعزز فقط أمان البيانات، ولكنه يساهم أيضًا في تحسين الشفافية من خلال توفير سجل دائم وغير قابل للتغيير لجميع التفاعلات المتعلقة بالبيانات الطبية. \يعزز هذا الإطلاق التزام شركة صفوة التشخيص بدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية، من خلال تطوير بنية تحتية تقنية متطورة تعزز جودة الخدمات الطبية وترسخ أسس إدارة بيانات أكثر كفاءة وموثوقية. يتماشى هذا المشروع بشكل كامل مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية. من خلال توفير منصة آمنة وشفافة لإدارة البيانات الطبية، تساهم شبكة طويق في تمكين الكفاءات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة. إن هذا المشروع لا يمثل فقط تقدمًا تقنيًا، بل يعكس أيضًا التزامًا قويًا بتحسين صحة المواطنين وتقديم رعاية صحية ذات جودة عالمية. مع التوسع المستمر للشبكة، من المتوقع أن تلعب شبكة طويق دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز الشفافية، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الثقة في النظام الصحي





