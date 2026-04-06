صفقة تبادلية محتملة: محمد صلاح إلى الهلال مقابل ليوناردو

تتجه الأنظار نحو مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، وسط توقعات برحيله المحتمل. مقترح إنجليزي يطرح صفقة تبادلية مع الهلال، وانتقال صلاح مقابل المهاجم البرازيلي ليوناردو. كما تتصاعد الشكوك حول مستقبل المدرب أرني سلوت.

يتصدر مستقبل النجم المصري محمد صلاح عناوين الصحف والمواقع الإخبارية الرياضية مع اقتراب نهاية موسمه التاسع الحافل بالإنجازات مع نادي ليفربول الإنجليزي. وتشير التوقعات إلى أن صلاح قد يرحل عن الريدز في فترة ال انتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع انتهاء عقده، مما يفتح الباب أمام العديد من الاحتمالات والوجهات المحتملة للاعب. وقد برزت عدة سيناريوهات محتملة لانتقاله، منها الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى اهتمام أندية من الدوريين الإيطالي والأمريكي.

وفي هذا السياق، طرح موقع GiveMeSport سيناريو مثيرًا للاهتمام يتمثل في صفقة تبادلية محتملة مع نادي الهلال السعودي. يقضي هذا السيناريو بانتقال محمد صلاح إلى صفوف الهلال، مقابل انتقال المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي يلعب حاليًا مع الهلال، إلى ليفربول. يعتبر ليوناردو لاعبًا متعدد الاستخدامات، حيث يمكنه اللعب في مراكز هجومية مختلفة، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتعويض رحيل صلاح المحتمل، خاصة في ظل صعوبة التعاقد مع لاعبين آخرين مثل مايكل أوليسي بسبب تمسك أنديتهم بخدماتهم. وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي طالت ليوناردو بسبب إضاعة الفرص، إلا أنه قدم أداءً جيدًا مع الهلال خلال موسم 2025-2026، كما تألق بشكل لافت في كأس العالم للأندية، مما عزز من قيمته السوقية، وتقدر قيمته الحالية بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني.\من ناحية أخرى، تثار تساؤلات حول مدى إمكانية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي، خاصة في ظل الاستراتيجية الحالية للدوري التي تركز على استقطاب لاعبين أصغر سنًا، يمتلكون قيمة مستقبلية لإعادة البيع، على الرغم من الإقرار بأن اسم صلاح سيضيف قيمة تسويقية كبيرة للدوري. وقد أثارت بعض التصريحات الإعلامية في السعودية جدلاً واسعًا، بين مؤيد لفكرة قدوم النجم المصري، ومن يرى أن مستواه في تراجع وأن وقته في القمة قد شارف على النهاية. وفي سياق متصل، أثارت تصريحات صلاح الأخيرة عبر فيها عن استيائه من وضعه داخل الفريق بعض التكهنات، مما يشير إلى وجود أطراف ترغب في رحيله. وعلى الرغم من تحسن العلاقة مع المدرب الجديد أرني سلوت لاحقًا، إلا أن مستقبل صلاح يبقى محل شك. ورغم تراجع أرقام صلاح هذا الموسم مقارنة بمستوياته المعتادة، إلا أنه يظل أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وقدرته على تغيير مجرى أي مباراة لا تزال قائمة، مما يجعل مستقبله مفتوحًا على جميع الاحتمالات مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية.\بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكهنات حول مستقبل المدرب الهولندي أرني سلوت مع ليفربول، وذلك بعد موسم شهد تراجعًا في النتائج والأداء. وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي قد تعلن قرارًا رسميًا بشأن منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يزيد من حالة عدم اليقين التي تحيط بالفريق. هذه التطورات تأتي في وقت حاسم بالنسبة لليفربول، حيث يسعى النادي إلى إعادة بناء صفوفه والحفاظ على تنافسيته في الموسم المقبل. ومع رحيل صلاح المحتمل والتغييرات المحتملة في الجهاز الفني، يواجه ليفربول تحديًا كبيرًا يتمثل في الحفاظ على المستوى العالي الذي عود جماهيره عليه، وبناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب في جميع البطولات





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines