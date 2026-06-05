صفقة ضخمة بين سبيس إكس وغوغل بقيمة 30 مليار دولار لتوفير قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي

أبرمت سبيس إكس اتفاقا مع غوغل بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار لتوفير 110 آلاف وحدة معالجة رسومية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تهدف الصفقة إلى تعزيز قدرات غوغل الحاسوبية في ظل تنافس محتدم بين عمالقة التكنولوجيا.

في خطوة تعكس التوسع الهائل لقطاع الذكاء الاصطناعي واحتياجاته المتزايدة للبنية التحتية الحاسوبية، أبرمت شركة سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك اتفاق ا ضخما مع شركة غوغل لتوفير قدرات حوسبة متقدمة مخصصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لمصادر مطلعة، تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو 30 مليار دولار حتى عام 2029، على أن تبدأ غوغل سداد القيمة الكاملة للعقد اعتبارا من أكتوبر 2026، بعد فترة انتقالية تطبق خلالها رسوم مخفضة. وينص الاتفاق على أن تدفع غوغل نحو 920 مليون دولار شهريا مقابل الوصول إلى بنية حاسوبية تضم ما يقارب 110 آلاف وحدة معالجة رسومية من شركة إنفيديا.

تهدف هذه القدرات الحاسوبية إلى توفير طاقة حوسبية إضافية بصورة مؤقتة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بغوغل، وفي مقدمتها منصة جيميناي إنتربرايز. وتعكس الصفقة حجم المنافسة المتسارعة بين كبرى شركات التكنولوجيا العالمية على تأمين البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسط طلب غير مسبوق على الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات العملاقة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تتنافس فيه عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأمازون على استحواذ موارد الحوسبة السحابية وقدرات المعالجة الرسومية، حيث أصبحت هذه الموارد شحيحة ومكلفة بسبب الطلب المتزايد من قطاعات متعددة تشمل السيارات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والبحث العلمي. وتشتهر سبيس إكس بقدراتها في إطلاق الأقمار الاصطناعية، إلا أن هذا الاتفاق يدل على تحول استراتيجي نحو تقديم خدمات الحوسبة السحابية المتخصصة.

من المتوقع أن تساهم هذه الصفقة في تسريع وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصة في مجال معالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية، مما يعزز مكانة غوغل في السوق. ومع ذلك، يثير هذا الاتفاق تساؤلات حول أخلاقيات توزيع الموارد الحاسوبية النادرة، حيث يرى بعض الخبراء أن مثل هذه الصفقات الحصرية قد تؤدي إلى تفاقم الفجوة الرقمية بين الشركات الكبيرة والصغيرة.

كما تشير التقديرات إلى أن استهلاك الطاقة لمراكز البيانات الضخمة سيرتفع بشكل كبير، مما يضع ضغوطا إضافية على شبكات الكهرباء ويزيد من الانبعاثات الكربونية. وفي هذا السياق، أعلنت سبيس إكس عن خطط لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل مراكزها الحاسوبية، في محاولة لتخفيف الأثر البيئي.

علاوة على ذلك، تعكس هذه الصفقة التوجه نحو شراكات استراتيجية بين شركات الفضاء والتقنية، حيث تقدم سبيس إكس بنية تحتية مبتكرة تعتمد على شبكة الأقمار الاصطناعية ستارلينك لتوفير اتصال فائق السرعة، مما يمكن من إنشاء شبكات حوسبة موزعة أكثر كفاءة. وتخطط غوغل لاستخدام هذه القدرات في تدريب نماذجها اللغوية الضخمة، مثل نموذج جيميناي، الذي يحتاج إلى موارد حسابية هائلة.

ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدا من هذه الشراكات عبر القطاعات، حيث تتكامل قدرات الفضاء والحوسبة السحابية لتلبية احتياجات المستقبل الرقمي. وفي النهاية، يبقى السؤال حول كيفية إدارة هذه الموارد بشكل عادل ومستدام، وهو ما سيشكل تحديا رئيسيا لصناع القرار وشركات التكنولوجيا على حد سواء





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سبيس إكس غوغل ذكاء اصطناعي حوسبة اتفاق

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

شبكة حقوقية يمنية: 29891 طفلا ضحايا الحوثياتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الحوثي بارتكاب 29891 انتهاكا وجريمة بحق الطفولة في اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 مارس 2026.

Read more »

فلاح بن دهيمان رئيس اللجنة الوطنية للمتاحف يقدّم تجربة تراثية فريدة عبر متحف يضم آلاف المقتنيات النادرةاكتشف متحف فلاح بن دهيمان السبيعي بالرياض الذي يضم أكثر من 30 ألف قطعة تراثية نادرة من عصور مختلفة، وعيش تجربة تراث سعودي أصيل.

Read more »

سفينة الحرية: السفينة السياحية العملاقة التي ستجوب العالمستكون السفينة السياحية العملاقة الحرية من أكبر السفن السياحية في العالم، وسيكون عرضها نحو 800 قدم وبارتفاع 30 طابقا ووزنها 2.3 مليون طن، مع كلفة تقديرية تقارب 13,87 مليار يورو.

Read more »

سي إن إن: حريق حاملة الطائرات 'فورد' استمر 30 ساعة وأحرق 600 سرير- الحريق على متن السفينة الأميريكية اندلع في مارس أثناء عملياتها بالشرق الأوسط ضمن الحرب على إيران | Anadolu

Read more »

فعالية الأدب والهايكنج بالطائف تمزج المشي الجبلي بأمسية ثقافية في الشفاجمعية أدبي الطائف ونادي هايكنج الطائف ينظمان فعالية الأدب والهايكنج في الشفا بوادي المخاضة، بمسار جبلي 30 كيلومترًا وأمسية أدبية تعكس حيوية المشهد الثقافي بالطا

Read more »

روسيا والسعودية: نحو رؤية اقتصادية أوسعوفد يضم قرابة 200 شخصية بين وزير ومسؤول وقادة الشركات الكبرى.. 30 اتفاقية جديدة تشمل قطاعات الطاقة والتعليم والسياحة ..

Read more »