صفدي: المفاوضات الأميركية الإيرانية غير قادرة على جلب الاستقرار وتستوجب تحالفًا إقليميًا حازمًا

مندي صفدي يوضح أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران لن يثمر عن استقرار إقليمي، محذرًا من مخاطر تحرير الأموال الإيرانية ومقارنًا التهديد الإيراني بالجذور النازية، داعيًا إلى تحالف إقليمي قوي.

يستعرض مندي صفدي ، رئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث، في حديثه مع "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية موقفاً واضحاً وحازماً تجاه مسار المفاوضات الأمريكية ال إيران ية المتصاعدة.

يبدأ صفدي بتحليل شامل يجمع بين التشريح الدبلوماسي والاستقراء الاستراتيجي، ليؤكد أن أي اتفاق محتمل بين الطرفين لا يحمل بصيص أمل لتحقيق الاستقرار الإقليمي، بل على الأرجح سيفتح بابًا جديدًا لتجدد التوترات. ويرى أن طهران لن تتخلى عن أدواتها الإقليمية مهما خفت الضغوط عليها، مشيرًا إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في فشل الجانب الإيراني في إتمام أي اتفاق، وهو ما يستند إليه في استنتاجاته القاطعة.

يضيف صفدي أن الغرب، وعلى وجه الخصوص الإدارة الأمريكية، يبدو أنها لا تدرك تمامًا من يجلس على طاولة التفاوض، وهو ما يجعل أي تقدم دبلوماسي هشًا وغير موثوق. في مرحلة أخرى من تحليله، ينتقد صفدي فكرة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار أي اتفاق، معتبرًا ذلك "قبرًا للإنعاش" قد يزود طهران بموارد إضافية لتقوية مراكزها الإقليمية وتوسيع نفوذها.

يقارن صفدي هذا النهج بالماضي الأمريكي، حيث كان يُعتقد أن الضغط المالي سيسهم في تغيير السلوك الإيراني، لكنه يرى أن ترامب يسلك مسارًا مشابهًا لأوباما دون أن يُحدث تغييرًا جوهريًا. كما يشير إلى دور إسرائيل في العملية، موضحًا أن مشاركتها في مفاوضات مباشرة مع الجهات اللبنانية في واشنطن لا تعكس سوى تأكيد عملي على تبني استراتيجيات حادة تجاه حزب الله، مع التأكيد على أن الضربات الإسرائيلية تستهدف حزم حزب الله فقط، ولا تمس الشعب اللبناني ككل.

يختتم صفدي تحليله بنظرة تاريخية مقارنة بين التهديد الإيراني و"الجذور النازية" في الشرق الأوسط، داعيًا إلى تشكيل تحالف إقليمي قوي يضاهي ما فعلته أوروبا عندما رفضت التفاوض مع النازية واختارت دحرها بالكامل. يؤكد أن الاستقرار الأوروبي الحالي لم يُبنَ على تسويات ضعيفة، بل على توحّد الدول ومواجهة جميع التهديدات التي تعيق السلام.

في خلفية هذه الأفكار، يبرز ملف العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل كاختبار حقيقي للسياسات الإقليمية، حيث يسعى نتنياهو إلى رفع سقف شروطه والتمسك بحق الضربة في المنطقة، لكنه يواجه واقعًا يتطلب اتخاذ قرارات بعيدًا عن الضغوط الداخلية ومراعاة الأولويات الأمنية الإسرائيلية. بهذا السياق، يحذر صفدي من أي اتفاق لا يضمن الأمن الكامل لإسرائيل ويؤكد على ضرورة تبني موقف إقليمي موحد يضمن القضاء على جميع القوى التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة





