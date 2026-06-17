صعود بولين هانسن وحزب وان نايشن في المشهد السياسي الأسترالي

تناول المقال الصعود المفاجئ لحزب وان نايشن بقيادة بولين هانسن لتصبح القوة السياسية الأكثر شعبية في أستراليا، مع استعراض لمواقفها إزاء الإعلام والسياسة الخارجية والمناخ والإنفاق الحكومي.

بعد سنوات من الوجود على هامش المشهد السياسي الأسترالي، شهد حزب وان نايشن بقيادة بولين هانسن ارتفاعًا غير متوقع في شعبيته خلال العام الحالي، مما جعله الحزب الأكثر相亲 في استطلاعات الرأي الوطنية.

هانسن، التي تشغل مقعدًا في مجلس الشيوخ، غالبًا ما تتم مقارنتها بشخصيات سياسية دولية مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيمة الفرنسية Marine Le Pen. واستطلاعات حديثة تشير إلى أنها الخيار المفضل لدى الناخبين الأستراليين لتولي منصب رئيس الوزراء في الانتخابات الفيدرالية المقررة عام 2028. خلال خطاب ألقته في منتدى الصحافة الوطني في كانبرا، انتقدت هانسن بشدة وسائل الإعلام الرئيسية التي تصور صعودها على أنه مجرد موجة عابرة، قائلة: 'لم يعد الأستراليون يصدقون الخطاب الفارغ للمؤسسة السياسية وأتباعها في الإعلام'.

وقد هدّدت بتقليص تمويل الدولة لهيئة الإذاعة العامة، ووصفت قناة إس بي إس الممولة من taxpayers بأنها ستكون 'بدون وظيفة' في ظل إدارتها. كما تعهدت باتخاذ إجراءات تقشفية كبيرة في الإنفاق الحكومي، ودعت إلى إعادة تقييم العلاقات مع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، أكدت نيتها إلغاء المساعدات المقدمة لدول جزر المحيط الهادئ التي بلغت قيمتها حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي في 2023، إذا ما استمرت هذه الدول في قبول المساعدات التنموية الصينية، معتبرة الصين 'مصدر قلق كبير'. رفضت هانسن أيضًا أهداف الحكومة الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، مطالبة بدلاً من ذلك بـ'التنقيب بقوة عن مصادر الطاقة'.

على الرغم من أن استطلاعات الرأي لا تتوقع فوز حزب وان نايشن بالأغلبية المطلقة في البرلمان، فإن من المتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في تشكيل ائتلاف يميني محافظ. وفي تطور ذي صلة، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه لن يحضر خطاب هانسن، مفضلاً متابعة مباراة دوري الرغبي الوطني في الوقت المحدد





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