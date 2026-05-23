صعود أحمد وحيدي وتأثيره على السياسات الإيرانية المتشددة تجاه واشنطن

تحليل شامل لدور العميد أحمد وحيدي في قيادة الحرس الثوري الإيراني وتأثير مواقفه الراديكالية على مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات الدولية والملاحقات القانونية.

يبرز اسم العميد أحمد وحيدي اليوم كأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في صياغة التوجهات الاستراتيجية والسياسية للجمهورية الإسلامية ال إيران ية، حيث يتولى قيادة الحرس الثوري ال إيران ي في مرحلة حرجة للغاية من تاريخ البلاد.

لقد جاء تعيين وحيدي خلفاً لمحمد باكبور، الذي لقي حتفه في ضربات عسكرية أمريكية وإسرائيلية، ليعكس تحولاً جذرياً أو ربما تكريساً لنهج التشدد داخل أروقة صنع القرار في طهران. ويرى المحللون والخبراء أن صعود وحيدي يثبت أن الاستراتيجيات الخارجية التي اتبعتها واشنطن وتل أبيب لتقليص نفوذ المتشددين لم تؤت ثمارها، بل أدت إلى بروز نخبة أكثر راديكالية وإصراراً على مواجهة القوى الغربية.

فقد استطاع وحيدي، من خلال موقعه القيادي، أن يفرض واقعاً ميدانياً جديداً، تمثل في تضييق الخناق على الملاحة في أهم الممرات النفطية العالمية، مما جعل طهران في موقع تفاوضي أكثر قوة وأقل استعداداً لتقديم تنازلات، بل ورفع سقف مطالبها من الإدارة الأمريكية بشكل يتجاوز كل ما تم طرحه في جولات التفاوض السابقة. وعلى الصعيد الدبلوماسي والمواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، يظهر وحيدي كحائط صد منيع ضد أي تسوية قد تعتبرها طهران نوعاً من الاستسلام.

وفي حين تبرز وجوه ديبلوماسية مثل عباس عراقجي أو محمد باقر قاليباف في الواجهة لتمثيل إيران أمام المجتمع الدولي، يظل وحيدي هو المحرك الفعلي للسياسات المتشددة من خلف الستار. وقد صرح مسؤولون ومراقبون بأن أي اتفاق محتمل مع واشنطن يجب أن يمر عبر بوابة وحيدي أولاً، وهو الذي يتبنى وجهة نظر مفادها أن إيران لا تخشى العودة إلى حالة الحرب إذا لم تحقق كافة شروطها.

هذا التوجه يتصادم بشكل مباشر مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لوح في أكثر من مناسبة بتوجيه ضربات عسكرية قاسية إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق يرضي واشنطن. ومع ذلك، فإن رد وحيدي كان حازماً وواضحاً، حيث حذر من أن أي عدوان جديد على الأراضي الإيرانية سيؤدي إلى اشتعال نيران تتجاوز الحدود الإقليمية المحدودة لتصبح حرباً شاملة لا يمكن السيطرة عليها، مما يضع المنطقة بأكملها على حافة هاوية جديدة.

أما عن التاريخ الشخصي والمهني للعميد وحيدي، فهو يمثل نموذجاً للقائد الذي تشكلت عقيدته في خضم الصراعات والحروب منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979. فقد تدرج في المناصب الأمنية والعسكرية، بدءاً من نائباً لرئيس الاستخبارات، وصولاً إلى قيادة فيلق القدس، وتوليه وزارتي الدفاع والداخلية. لكن هذا المسار الحافل لا يخلو من الجدل الدولي الواسع، حيث يلاحقه الإنتربول منذ عقود بسبب تورطه المزعوم في تفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس بالأرجنتين عام 1994، وهي الحادثة التي خلفت عشرات القتلى.

علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات مالية وإدارية صارمة، ليس فقط بسبب نشاطاته العسكرية، بل لدوره المباشر في قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني، حيث اتهمه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتحريض ضد النساء والدفاع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. إن هذا المزيج من الخبرة الاستخباراتية والصلابة الأيديولوجية يجعل من وحيدي شخصية معقدة، ترى فيها واشنطن تهديداً أمنياً، بينما تراها طهران صمام أمان يحمي النظام من التدخلات الخارجية.

وفي ظل الجمود الحالي في ملف تخصيب اليورانيوم والاتفاق النووي، يبدو أن تأثير وحيدي يزداد قوة، خاصة وأن نظام الحكم في إيران أصبح يدار بشكل متزايد من قبل مجموعة صغيرة من القادة العسكريين الذين عاصروا الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات. هؤلاء القادة، ومن بينهم وحيدي، يمتلكون رؤية استراتيجية تعتمد على المواجهة والندية بدلاً من المهادنة.

وبالرغم من محاولات بعض الجهات تصويره كعائق أمام السلام، إلا أن هناك من يرى أنه يتصرف ضمن القيود المؤسسية للنظام، ولكن نفوذه يتضاعف في أوقات الأزمات والحروب. ومع استمرار التوترات، يظل وحيدي تحت مجهر الاستخبارات الدولية، خاصة وأنه يسير على خطى أسلافه الذين تعرض الكثير منهم لعمليات اغتيال غامضة، مثل القائد السابق قاسم سليماني، مما يجعل مستقبله ومستقبل المنطقة مرتبطاً بمدى قدرته على الموازنة بين التهديد العسكري والمناورة السياسية في مواجهة الضغوط الأمريكية المستمرة





