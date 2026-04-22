صعود عمالقة الوكالات: 7.6 مليار يورو قيمة انتقالات اللاعبين الخمسة الأوائل

تقرير يكشف عن تركز نفوذ وكالات تمثيل اللاعبين في كرة القدم العالمية، مع قيمة انتقالات للاعبين لدى أكبر خمس وكالات تصل إلى 7.6 مليار يورو.

يشهد عالم كرة القدم تحولاً ملحوظاً في ديناميكيات تمثيل اللاعبين، حيث يزداد نفوذ وكالات اللاعبين بشكل كبير، مع تركز هائل للقيمة السوقية للاعبين في أيدي عدد قليل من الشركات العملاقة.

هذا التطور ليس مجرد انعكاس لنمو سوق الانتقالات، بل هو مؤشر على إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي للعبة الأكثر شعبية في العالم. وفقاً لتقرير حديث صادر عن مرصد كرة القدم CIES، بلغت القيمة الإجمالية لانتقالات اللاعبين التي تعاملت معها أكبر خمس وكالات في العالم ما يقارب 7.6 مليار يورو، وهو رقم يعكس حجم الأموال الضخمة المتداولة في هذا القطاع.

يعتمد هذا التصنيف على تحليل دقيق لبيانات أكثر من 1300 لاعب حول العالم، حيث تتجاوز القيمة التقديرية لانتقال كل لاعب منهم 10 ملايين يورو، مما يؤكد على الأهمية المتزايدة لسوق الوساطة في كرة القدم ودوره المحوري في تحديد مسار الصفقات الكبرى على مستوى العالم. هذا التركيز في القوة يثير تساؤلات حول تأثير هذه الوكالات على عدالة المنافسة واستقلالية اللاعبين في اتخاذ قراراتهم المهنية.

تصدرت وكالة CAA Stellar / Base قائمة الوكالات الأكثر نفوذاً، مسجلة قيمة إجمالية لانتقالات اللاعبين الذين تمثلهم أو تدير حقوقهم التفاوضية بلغت حوالي 2.56 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 14.5% مقارنة بالعام السابق. وتمثل هذه الوكالة نخبة من اللاعبين، حيث يبلغ عدد اللاعبين الذين تتجاوز قيمة انتقالهم 10 ملايين يورو ما لا يقل عن 84 لاعباً.

هذا النجاح يعزى إلى استراتيجية الوكالة في جذب المواهب الشابة واللاعبين المخضرمين على حد سواء، بالإضافة إلى قدرتها على التفاوض على صفقات مربحة للاعبين والأندية. وفي المركز الثاني حلت وكالة Gestifute بقيمة 1.86 مليار يورو، وتمثل 36 لاعباً، بينما جاءت وكالة The Team (التي كانت تعرف سابقاً باسم Wasserman) في المركز الثالث بقيمة تقارب 1.27 مليار يورو وتمثل 51 لاعباً، على الرغم من تسجيلها تراجعاً طفيفاً في القيمة.

أما وكالة Unique Sports Group فقد احتلت المرتبة الرابعة بقيمة تتجاوز 1.1 مليار يورو وتمثل 32 لاعباً، في حين جاءت وكالة ROOF UTA & KLUTCH Sports Group في المركز الخامس بقيمة بلغت 817 مليون يورو وتمثل 30 لاعباً. هذا الترتيب يعكس التنافس الشديد بين هذه الوكالات على جذب أفضل المواهب والسيطرة على سوق الانتقالات. إن حضور شركات كبرى ناتجة عن عمليات اندماج واستحواذ متعددة في المراكز الأولى يعكس اتجاهاً متسارعاً نحو ترسيخ مكانة الكيانات الكبيرة في سوق الوكالات.

هذه الشركات تسعى باستمرار إلى توسيع نطاق نفوذها من خلال الاستحواذ على حقوق تمثيل عدد أكبر من اللاعبين، مما يمنحها قوة تفاوضية أكبر وقدرة على التأثير في قرارات الأندية. ومع ذلك، لا يزال هناك دور للوكالات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المرتبطة بأفراد يتمتعون بسمعة طيبة وعلاقات قوية في عالم كرة القدم.

على سبيل المثال، تحتفظ شركة بيرتولوتشي أسيسوريا، المرتبطة بوكيل اللاعبين جوليانو بيرتولوتشي، بموقعها ضمن الكبار، وكذلك شركة MS Foot التابعة لموسى سيسوكو، مما يدل على أن الأسماء الفردية لا تزال تلعب دوراً مهماً في هذا القطاع. هذا التوازن بين الشركات الكبيرة والوكالات الفردية يضمن وجود تنوع في سوق الوكالات ويمنح اللاعبين خيارات متعددة لتمثيلهم.

في النهاية، فإن مستقبل سوق الوكالات في كرة القدم سيعتمد على قدرة هذه الوكالات على التكيف مع التغيرات المستمرة في اللعبة وتلبية احتياجات اللاعبين والأندية على حد سواء





