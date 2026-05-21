تحليل مفصل للمواقف الإماراتية من السلوك الإيراني في الخليج، وتصعيد طهران في مضيق هرمز، وأثر الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي.

شهدت الساحة السياسية في منطقة الخليج العربي تصاعدا ملحوظا في حدة التوترات الدبلوماسية والأمنية، حيث برزت مواقف حازمة تجاه السياسات ال إيران ية التي وصفت بالعدوانية. وفي هذا السياق، أكد المسؤولون الإماراتيون أن هناك فجوة عميقة ومستمرة بين الخطاب الذي تتبناه طهران وبين أفعالها على أرض الواقع، مشيرين إلى أن المصداقية قد ضاعت تماما نتيجة التناقض الصارخ بين التصريحات التي تدعي الصداقة والتعاون وبين الممارسات التي تعكس رغبة في الهيمنة والتدخل في شؤون الدول المجاورة.

وأوضح أن ما يمارسه النظام الإيراني اليوم هو محاولة بائسة لفرض واقع جديد يتجاوز هزائم عسكرية سابقة، إلا أن هذه الطموحات في السيطرة على الممرات المائية الحيوية أو المساس بالسيادة البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة تظل مجرد أوهام لا أساس لها من الصحة، خاصة في ظل التكاتف الإقليمي والدولي لحماية الملاحة الدولية. إن استعادة الثقة المفقودة بين إيران ومحيطها العربي لا يمكن أن تتحقق من خلال الشعارات الرنانة أو الوعود الجوفاء، بل تتطلب تحولا جذريا في السلوك الإيراني، بحيث تلتزم طهران بلغة مسؤولة تحترم سيادة الدول وتطبق مبادئ حسن الجوار بشكل حقيقي وملموس على أرض الواقع، بعيدا عن سياسة التنمر التي انتهجتها لعقود طويلة وأصبحت جزءا مؤرقا من المشهد السياسي في المنطقة.

وعلى الصعيد الميداني، اتخذت إيران خطوات تصعيدية جديدة من خلال إدارة الممر المائي للخليج العربي، وهي الجهة التي استحدثتها طهران لتنظيم حركة المرور في مضيق هرمز، حيث قامت هذه الإدارة بتحديد مناطق الرقابة والتفتيش الخاضعة لسلطتها بشكل أحادي. وقد جاء هذا الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي ليرسخ المخاوف من محاولات إيران تحويل المضيق إلى أداة للضغط السياسي والاقتصادي، وهو ما يعد تحديا سافرا للقوانين الدولية التي تكفل حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.

إن مضيق هرمز يمثل الشريان التاجي لإمدادات الطاقة العالمية، وأي محاولة للتلاعب بحركة السفن أو فرض قيود تعسفية ستؤدي حتما إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية وزيادة حدة القلق لدى القوى الكبرى التي تعتمد على تدفق النفط والغاز من هذه المنطقة. إن هذه التحركات الإيرانية تأتي في توقيت حساس للغاية، حيث تسعى المنطقة إلى تحقيق استقرار مستدام، إلا أن الإصرار على اتباع نهج التهديد والوعيد يعيق أي فرص حقيقية للسلام والتعايش السلمي.

وفي خضم هذه التوترات، تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حصار مشدد على الموانئ الإيرانية، بما في ذلك تلك الواقعة على مضيق هرمز، وذلك عقب تعثر المفاوضات الدبلوماسية التي بدأت في شهر أبريل. هذا التصعيد الأمريكي أدى إلى رد فعل إيراني تمثل في تقييد مرور السفن واشتراط التنسيق المسبق مع طهران، مما وضع العالم أمام سيناريوهات قاتمة تتعلق باحتمال انهيار الهدنة الهشة السارية.

إن انعكاسات هذا الصراع لم تتوقف عند الحدود السياسية، بل امتدت لتشمل الاقتصاد العالمي، حيث تسببت حالة عدم اليقين في ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة وزيادة مستويات التضخم في العديد من الدول، مما أثر سلبا على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من الأعباء الاقتصادية العالمية. إن استمرار هذه الحرب الباردة والصدامات المباشرة يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة صراع مفتوح، وهو أمر يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لإبرام اتفاق شامل ينهي حالة العداء ويضمن أمن الطاقة العالمي، بعيدا عن سياسات الابتزاز والتهديد التي تضر بمصالح الشعوب قبل الحكومات





