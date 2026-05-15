صراع الروايات الأمريكية حول القدرات العسكرية الإيرانية بين الانهيار والاستعادة

تحليل مفصل للتناقض بين تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية حول تدمير 90% من القاعدة الصناعية الإيرانية وتقارير نيويورك تايمز التي تؤكد استعادة طهران لمعظم قدراتها الصاروخية.

شهدت الأروقة السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة حالة من الجدل الواسع والتباين الملحوظ في التقييمات عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها قائد القيادة المركزية الأمريكية ، براد كوبر، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

فقد خرج كوبر بنفي قاطع وصريح للتقارير التي كانت تشير إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما تزال تحتفظ بجزء كبير ومؤثر من قدراتها الصاروخية والدفاعية. وأكد كوبر في شهادته أن القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، وخاصة تلك المرتبطة بتطوير وتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، قد شهدت تراجعاً حاداً وصل إلى أكثر من تسعين بالمائة.

هذا التصريح يعكس رؤية عسكرية ترى أن الضربات التي تعرضت لها المنشآت الإيرانية قد أحدثت شللاً شبه كامل في قدرة طهران على الإنتاج والتطوير، بحيث لم يتبق من تلك القاعدة الصناعية سوى عشرة بالمائة فقط من قدرتها السابقة، مما يضعف بشكل كبير من قدرتها على تعويض الخسائر أو تطوير أسلحة جديدة في المدى القريب. وفيما يتعلق بالقوات البحرية الإيرانية، رسم القائد براد كوبر صورة قاتمة للغاية لمستقبل القوة البحرية لطهران، حيث شدد على أن إيران لن تكون قادرة على إعادة بناء بحريتها المدمرة لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى عشر سنوات.

وأوضح كوبر أن تقديره العسكري يستند إلى تعقيدات عملية بناء السفن الحربية التي تتطلب بنية تحتية صناعية متكاملة، من أحواض بناء متطورة ومواد خام تخصصية وكوادر هندسية مدربة، وهو ما فقدته إيران نتيجة التدمير الذي لحق بقاعدتها الصناعية. وأشار إلى أن العودة إلى المستوى الذي كانت عليه البحرية الإيرانية سابقاً قد يتطلب جيلاً كاملاً من العمل والترميم، مؤكداً أن الفجوة التي حدثت في القدرات البحرية ليست مجرد خسارة في عدد القطع، بل هي انهيار في المنظومة الإنتاجية واللوجستية التي تدعم هذه القوات، مما يجعل من المستحيل تقريباً البدء في عمليات إعادة البناء الفعلية قبل مرور خمس إلى عشر سنوات.

إلا أن هذه الرؤية المتفائلة من وجهة نظر القيادة المركزية الأمريكية تصطدم بتقارير استخباراتية مسربة ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز، والتي تقدم قراءة مختلفة تماماً للواقع الميداني. فقد أشارت هذه التقارير، المستندة إلى تقييمات استخباراتية سرية، إلى أن إيران نجحت في استعادة معظم قدراتها الصاروخية في وقت قياسي، بما في ذلك استعادة الوصول إلى غالبية مواقع الإطلاق والمنشآت المحصنة تحت الأرض، رغم الضربات العسكرية العنيفة التي تعرضت لها خلال المواجهات الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكشفت المصادر المطلعة على تلك التقييمات أن طهران استعادت القدرة التشغيلية في ثلاثين موقعاً صاروخياً من أصل ثلاثة وثلاثين موقعاً منتشرة على امتداد مضيق هرمز الاستراتيجي، وهي مواقع حيوية تُستخدم لنقل وإطلاق الصواريخ عبر منصات متنقلة يصعب رصدها أو تدميرها بالكامل. علاوة على ذلك، لفتت التقييمات الاستخباراتية إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو سبعين بالمائة من منصات الإطلاق المتنقلة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الاحتفاظ بحوالي سبعين بالمائة من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل اندلاع الحرب.

هذا التناقض الصارخ بين تصريحات قائد القيادة المركزية والتقارير الاستخباراتية يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول دقة المعلومات التي يتم تداولها في دوائر صنع القرار الأمريكي، وما إذا كان هناك تعمد في تقليل حجم القدرات الإيرانية أمام الكونجرس، أو أن هناك فجوة في تحليل البيانات بين القيادة الميدانية وأجهزة الاستخبارات. إن بقاء هذه القدرات الصاروخية، وخاصة في منطقة حساسة مثل مضيق هرمز، يعني أن طهران لا تزال تملك أوراق ضغط استراتيجية قادرة على التأثير في موازين القوى الإقليمية وتهديد الملاحة الدولية، مما يجعل حالة عدم اليقين تسود المشهد العسكري في المنطقة





