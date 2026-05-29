صراعات سياسية وتألق رياضي في رولان غاروس واستعدادات باريسية لنهائي أوروبا

تقرير مفصل يتناول التوترات السياسية بين اللاعبات الأوكرانية والروسية في بطولة فرنسا المفتوحة، وتأهل البولندية إيغا شفيونتيك، وعودة نجوم باريس سان جيرمان للنهائي الأوروبي.

شهدت ملاعب بطولة فرنسا المفتوحة لل تنس رولان غاروس حالة من التوتر الشديد التي تجاوزت حدود المنافسة الرياضية لتصل إلى الصراعات السياسية العميقة، حيث وجهت اللاعبة الأوكرانية أوليكساندرا أوليينيكوفا انتقادات لاذعة ومباشرة لمنافستها الروسية ديانا شنايدر.

تركز الخلاف حول مشاركة شنايدر في بطولة استعراضية أقيمت في مدينة سان بطرسبرغ تحت رعاية شركة غازبروم الروسية، وهو الأمر الذي اعتبرته أوليينيكوفا، المصنفة الخامسة والستين عالميا، فعلا غير مقبول أخلاقيا في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريحات اتسمت بالحدة خلال مؤتمر صحافي، لم تتردد أوليينيكوفا في تشبيه هذه المشاركة باللعب لصالح جهات نازية في ألمانيا سابقا، مؤكدة أن شركة غازبروم تساهم في تمويل آلات الحرب والطائرات المسيّرة التي تستهدف مدينتها وتسبب الدمار والموت.

ولم تكتفِ اللاعبة الأوكرانية بذلك، بل طالبت وسائل الإعلام بالضغط على شنايدر للإجابة عن موقفها من تمويل الشركة لمشاريع تستهدف الأطفال في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، معتبرة أن تجاهل هذه القضايا الإنسانية والسياسية من أجل الرياضة هو أمر مرفوض تماما، مما يضفي أجواء مشحونة للغاية على مواجهتهما المرتقبة في الدور الثالث من البطولة. وعلى صعيد المنافسات الفنية في رولان غاروس، واصلت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك فرض هيمنتها على الملاعب الرملية الباريسية، حيث تمكنت من التأهل إلى الدور الرابع بكل جدارة واستحقاق بعد فوزها في مواجهة بولندية خالصة ضد ماجدا لينيت.

المباراة التي انتهت بنتيجة ستة أربعة وستة أربعة، أظهرت قوة شفيونتيك الذهنية والبدنية، رغم الظروف المناخية الصعبة التي اتسمت بالحرارة المرتفعة والرطوبة العالية في العاصمة الفرنسية. بدأت شفيونتيك المباراة ببعض التراجع الطفيف الذي سمح لمنافستها بكسر إرسالها، إلا أنها سرعان ما استعادت توازنها وفرضت إيقاعها القوي من خلال الفوز بثلاثة أشواط متتالية. وقد استغلت شفيونتيك بذكاء نقاط الضعف في الإرسال الثاني لدى لينيت، المصنفة الثالثة والسبعين عالميا، لتحسم المجموعة الأولى لصالحها.

وفي المجموعة الثانية، زادت شفيونتيك من ضغطها الهجومي لتتقدم بسرعة بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط واحد، منهية المباراة في غضون ساعة وخمس وعشرين دقيقة، لتضرب موعدا في الدور القادم مع الأوكرانية مارتا كوستيوك التي تأهلت بدورها بعد تخطي السويسرية فيكتوريا جولوبيتش، في لقاء ينتظر منه الكثير من الإثارة نظرا لمستوى اللاعبتين التصاعدي. وبالانتقال إلى عالم كرة القدم الأوروبية، تسود حالة من التفاؤل في أروقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع اقتراب الموعد المرتقب لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمعهم بنادي آرسنال الإنجليزي في بودابست.

وقد تلقت الجماهير الباريسية خبرا سارا بعودة الثنائي المؤثر، الظهير المغربي أشرف حكيمي والجناح عثمان ديمبيلي، إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما لفترة قصيرة. تمثل عودة حكيمي إضافة استراتيجية كبرى للفريق نظرا لسرعته الفائقة وقدرته على دعم الهجوم والدفاع في آن واحد، بينما يمنح ديمبيلي الفريق الحلول الفردية والمهارات التي يمكن أن تصنع الفارق في المباريات النهائية الكبرى.

يسعى حامل اللقب إلى تعزيز صفوفه بهذه العودة لضمان تقديم أداء قوي أمام آرسنال، في مباراة تكتيكية من الدرجة الأولى يطمح من خلالها الفريق الباريسي إلى الحفاظ على لقبه الأوروبي وتأكيد تفوقه القاري. إن هذه العودات تمنح المدرب خيارات أوسع في إدارة المباراة وتزيد من الضغط الهجومي للفريق، مما يجعل النهائي المرتقب في بودابست واحدا من أكثر المواجهات إثارة في الموسم الكروي الحالي، وسط ترقب جماهيري عالمي لرؤية كيف سيتم توظيف هذه العناصر الأساسية في قلب المعركة الكروية النهائية





