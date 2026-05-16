صراع اللقب يشتعل في الدوري السعودي بين الهلال والنصر ونتائج مثيرة في الجولات الأخيرة

تغطية شاملة لسباق لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الهلال على نيوم، وتصريحات المدرب كريستوف غالتييه، ونتائج مباريات الأخدود والتعاون، وإنجازات كرة القدم النسائية.

شهدت منافسات الدوري السعودي للمحترفين أحداثاً دراماتيكية ومثيرة مع اقتراب الموسم من نهايته، حيث نجح فريق الهلال في إبقاء آماله قائمة في حصد اللقب بعد تحقيقه فوزاً هاماً على ضيفه نيوم بنتيجة هدفين دون رد في المرحلة الثالثة والثلاثين.

هذه المباراة كانت بمثابة طوق نجاة للهلال الذي كان يدرك تماماً أن أي تعثر سيعطي اللقب رسمياً لنادي النصر، خاصة وأن فريق النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يتقدم بفارق خمس نقاط قبل هذه الجولة. تمكن الهلال من تسجيل هدفين حاسمين، الأول عبر اللاعب البرتغالي روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، والثاني سجله سلطان مندش في الدقيقة الثامنة والخمسين، ليرفع الهلال رصيده إلى واحد وثمانين نقطة، تاركاً النصر في المركز الأول بفارق نقطتين فقط.

وبناءً على هذه النتائج، أصبح مصير اللقب معلقاً بالمرحلة الختامية، حيث يتعين على النصر الفوز في مباراته الأخيرة أمام ضمك لضمان التتويج بغض النظر عن نتيجة مباراة الهلال والفيحاء، مما يضع الجماهير في حالة من الترقب الشديد لهذه المواجهات الحاسمة. من جانبه، أعرب الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، عن صعوبة المواجهة أمام فريق بحجم الهلال، مؤكداً أن فريقه واجه تحديات كبيرة نتيجة الغيابات التي أجبرته على الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يفتقرون إلى الخبرة الكافية في مثل هذه اللقاءات الكبرى.

وأشار غالتييه في مؤتمره الصحافي إلى أن استقبال هدف مبكر جعل المهمة أكثر تعقيداً، رغم إشادته بالأداء الدفاعي القوي الذي قدمه لاعبوه والذي حال دون استقبال المزيد من الأهداف. كما عبر المدرب الفرنسي عن عدم رضاه عن المركز الثامن الذي أنهى به الفريق موسمه الأول، معتبراً أن النتيجة كانت من الممكن أن تكون أفضل لولا خسارة نقاط بطريقة ساذجة في عدة مباريات، بالإضافة إلى سلسلة الإصابات الطويلة التي ضربت صفوف الفريق طوال الموسم.

ومع ذلك، فقد أشاد غالتييه بمستوى الدوري السعودي للمحترفين، واصفاً إياه بأنه من أقوى الدوريات في المنطقة، مؤكداً أن جودة الفرق الستة الأولى تؤهلها للمنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو ما يفسر منطقية ترتيب فريقه في المركز الثامن بعد عدم تحقيقه أي فوز أمام فرق المقدمة. وفي سياق آخر من نتائج الجولة، حقق فريق الأخدود فوزاً مستحقاً على ضيفه الخليج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت تألق الكاميروني كريستيان باسوغو الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عشرة، وتبعه خالد ناري في الدقيقة التاسعة والخمسين، واختتم عبد العزيز آل هتيلة الثلاثية في الوقت بدل الضائع.

ورغم أن هذا الفوز رفع رصيد الأخدود إلى عشرين نقطة، إلا أنه لم يغير من واقع هبوط الفريق الذي تأكد مسبقاً، بينما ظل الخليج في المركز الحادي عشر برصيد سبع وثلاثين نقطة. أما على صعيد المباريات الأخرى، فقد انتهت مواجهة الرياض والتعاون بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، حيث وصف البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب الرياض المباراة بأنها كانت عظيمة، بينما أكد بريكليس شاموسكا مدرب التعاون على صعوبة اللقاء وقوة المنافس.

ولم تقتصر الإثارة على كرة القدم الرجالية، بل امتدت لتشمل كرة القدم النسائية، حيث نجح فريق العلا في انتزاع المركز الثالث في كأس الاتحاد السعودي للسيدات بعد فوزه المثير على القادسية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي ختام الأخبار الرياضية، تداولت تقارير صحافية برتغالية أنباء عن احتمال رحيل المدرب خورخي جيسوس عن نادي النصر بنهاية الموسم الحالي، بعد إبلاغه إدارة النادي بقراره، مما قد يفتح الباب أمام تغييرات فنية جديدة في الفريق العاصمي





