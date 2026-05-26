صراع قانوني وجماهيري بين كريستال بالاس واليويفا بسبب قواعد الملكية المشتركة

تحليل مفصل لأسباب غضب جماهير نادي كريستال بالاس ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والغرامات المالية المترتبة على الهتافات المسيئة والنزاع القانوني حول المشاركة في الدوري الأوروبي.

تشهد الساحة الرياضية حالة من التوتر الشديد والصدام المستمر بين جماهير نادي كريستال بالاس الإنجليزي و الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المعروف باسم يويفا، حيث تحول الشغف الرياضي إلى موجة من الغضب العارم الذي عبرت عنه الجماهير بطرق مثيرة للجدل خلال رحلتهم في دوري المؤتمر الأوروبي.

هذا الصراع لم يتوقف عند حدود الملاعب، بل امتد ليشمل أروقة المحاكم واللجان التأديبية، حيث أطلقت الجماهير هتافات تتكون من كلمتين، إحداهما تشير إلى الاتحاد الأوروبي والأخرى عبارة عن كلمة نابية تعبر عن شدة الاستياء. وقد حاول محامو النادي الدفاع عن هذه التصرفات بالاستناد إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدين على حق الجماهير في التعبير عن آرائهم الساخرة والناقدة، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض هذه الحجج جملة وتفصيلاً، معتبراً أن هذه الهتافات ليست مجرد سخرية أو فكاهة، بل هي إهانات بالغة تستوجب العقاب، وهو ما ترجمه الاتحاد بفرض غرامات مالية باهظة وصلت إلى عشرات الآلاف من اليوروات، وجهها القضاة المعينون في الهيئات القضائية الداخلية للاتحاد ضد النادي وجماهيره.

وتعود جذور هذه الكراهية العميقة إلى سلسلة من الأحداث المعقدة التي بدأت في فترة ما قبل الموسم الماضي، وتحديداً بعدما حقق كريستال بالاس إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بفوزه المفاجئ على نادي مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر مايو الماضي. هذا الانتصار منح النادي أول لقب كبير في تاريخه الممتد لأكثر من مئة وعشرين عاماً، وكان من المفترض أن يكون تذكرة عبور مباشرة ومستحقة إلى الدوري الأوروبي، وهو ثاني أهم بطولة للأندية في القارة العجوز بعد دوري أبطال أوروبا.

إلا أن هذه الفرحة لم تدم طويلاً، حيث اصطدم النادي بقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة والمتعلقة بحماية النزاهة الرياضية، والتي تمنع وجود فريقين يخضعان لملكية مشتركة في نفس البطولة. وهنا ظهرت المشكلة القانونية المتعلقة برجل الأعمال الأمريكي جون تكستور، الذي كان يمتلك حصة أقلية في كريستال بالاس وفي الوقت ذاته يمتلك نادي ليون الفرنسي الذي تأهل أيضاً للدوري الأوروبي.

لقد دخل النادي في صراع قانوني مرير أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان بسويسرا، في محاولة لتفادي الهبوط إلى دوري المؤتمر، خاصة بعد أن استقال تكستور من إدارة ليون وقام ببيع حصته في بالاس للملياردير وودي جونسون، مالك فريق نيويورك جيتس. ومع ذلك، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه التحركات جاءت متأخرة جداً، وقرر أن تكستور كان يمتلك تأثيراً حاسماً في إدارة النادي قبل عملية البيع، مما جعل قرار تحويل مسار كريستال بالاس إلى دوري المؤتمر قراراً نهائياً لا يمكن الرجوع عنه.

هذا السيناريو جعل الجماهير تشعر بأن النادي تعرض للظلم وسلب منه حق مشروع في المشاركة ببطولة أعلى، مما ولد شعوراً بالمرارة والرفض للمشاركة في بطولة لم يرغبوا فيها أصلاً. ومع اقتراب المباراة النهائية في لايبزيغ ضد فريق رايو فاليكانو، يبدو أن الهتافات الغاضبة ستستمر في التردد، تعبيراً عن رفض جماهير بالاس لسياسات اليويفا التي يرونها تعسفية وتتجاهل الإنجازات الرياضية على أرض الملعب لصالح التعقيدات الإدارية والمالية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كريستال بالاس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دوري المؤتمر نزاعات رياضية ملكية الأندية

United States Latest News, United States Headlines