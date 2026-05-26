صراعات النفوذ في عهد ترمب بين انتخابات تكساس وسياسات اللجوء العرقية

تحليل شامل لتأثير دونالد ترمب على الانتخابات التمهيدية في تكساس، وقراره المثير للجدل بزيادة حصص اللاجئين من البيض في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى تحركاته الخارجية مع مجموعة كواد والملف الإيراني.

تتصاعد حدة التوترات السياسية داخل أروقة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، حيث تبرز ولاية تكساس كساحة اختبار رئيسية لمدى قدرة الرئيس دونالد ترمب على توجيه بوصلة الحزب وفرض إرادته على القيادات التقليدية.

تتركز هذه المواجهة في الانتخابات التمهيدية التي تجمع بين السيناتور جون كورنين، الذي يمثل الجناح المؤسسي والتقليدي في الحزب، وبين المدعي العام كين باكستون، وهو شخصية محافظة متشددة تحظى بدعم صريح ومباشر من ترمب. يرى المراقبون أن هذه المعركة ليست مجرد تنافس على مقعد في مجلس الشيوخ، بل هي صراع على هوية الحزب الجمهوري بين تيار يتبنى سياسات الدولة المؤسسية وتيار يتبع نهج ترمب الشعبوي.

ويخشى عدد من القادة الجمهوريين، ومن بينهم زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ جون ثون، أن يؤدي ترشيح شخصيات مثيرة للجدل مثل باكستون، الذي واجه فضائح قانونية ومحاولات عزل سابقة، إلى إضعاف فرص الحزب في الانتخابات العامة في نوفمبر، مما قد يفتح الباب أمام الديمقراطيين للفوز بمقعد تكساس للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. وفي المقابل، يبرز جيمس تالاريكو، القس الديمقراطي، كخصم محتمل يسعى لكسر احتكار اليمين للرسائل الدينية في الولاية، مما يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي.

على صعيد آخر، أثار الرئيس دونالد ترمب موجة من الجدل الواسع بقراره الرئاسي الأخير المتعلق بسياسات اللجوء، حيث وجه برفع الحد الأقصى لقبول اللاجئين بمقدار عشرة آلاف لاجئ إضافي لهذا العام، ولكن بشرط أن يتم تخصيص هذه المقاعد حصراً للأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا. ويأتي هذا القرار بناءً على رؤية الإدارة الأمريكية بأن البيض في جنوب أفريقيا، المعروفون بالأفريكان، يواجهون ظروفاً طارئة وعنفاً مدفوعاً بدوافع عنصرية من قبل الحكومة والأحزاب السياسية المحلية.

هذا التوجه يثير تساؤلات عميقة حول التناقض في سياسات ترمب، حيث يظل برنامج اللجوء العام مغلقاً أمام معظم دول العالم، بينما يتم فتح استثناءات بناءً على اعتبارات عرقية أو سياسية محددة. وقد تزامنت هذه التحركات مع صراعات قانونية في نيويورك، حيث أصدر القضاء قرارات تمنع الاعتقالات العشوائية للمهاجرين في مانهاتن، مما يعكس حالة من التضارب بين التوجهات الرئاسية الصارمة والقرارات القضائية المحلية، في حين تقترح الإدارة رفع سقف اللجوء العام إلى سبعة عشر ألفاً مع الاحتفاظ بالأولوية للأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا.

أما في الشؤون الخارجية والإدارية، فإن الإدارة الأمريكية تتحرك في عدة مسارات استراتيجية متوازية لتعزيز نفوذها العالمي. فقد شهدت الولايات المتحدة تنسيقاً أمنياً رفيع المستوى مع الهند وأستراليا واليابان ضمن مجموعة كواد، لتعزيز التعاون في مجالي الأمن البحري وتأمين المعادن الحيوية، في خطوة تهدف إلى تحجيم النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وبالتوازي مع ذلك، يعقد الرئيس ترمب اجتماعات مغلقة في منتجع كامب ديفيد مع مجلس وزرائه لمناقشة الملف الإيراني الذي وصل إلى مرحلة حاسمة من المفاوضات.

وفي الداخل الأمريكي، لا يزال الصراع على الدوائر الانتخابية مستمراً، حيث رفض مجلس شيوخ كارولاينا الجنوبية مساعي ترمب لإعادة رسم الحدود الانتخابية لضمان مقعد إضافي للجمهوريين. ومن جانب آخر، تبرز علاقة معقدة بين السلطة السياسية والقطاع التقني، حيث تصاعدت الخلافات بين وزارة الدفاع الأمريكية وشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك بشأن تسعير خدمات ستارلينك المستخدمة في الطائرات المسيرة والاتصالات، وهو ما يسلط الضوء على التنامي المثير للقلق في نفوذ ماسك وتداخله في الملفات الأمنية والسياسية للدولة





دونالد ترمب الانتخابات الأمريكية جنوب أفريقيا الحزب الجمهوري مجموعة كواد

