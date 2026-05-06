صراعات القمة في الدوري السعودي للمحترفين: انتصارات الأهلي والهلال تلهب المنافسة على اللقب

تحليل مفصل لنتائج المباريات المؤجلة في الدوري السعودي، حيث يتألق إيفان توني مع الأهلي ويعود الهلال للمنافسة الشرسة على الصدارة، مع تسليط الضوء على كواليس التصريحات الفنية ورؤية الرابطة المستقبلية.

شهدت منافسات الدوري السعودي للمحترفين حالة من الإثارة البالغة مع خوض عدد من المباريات المؤجلة التي أعادت رسم خارطة الصراع على لقب البطولة، حيث برز النادي الأهلي كأحد القوى الضاربة في مواجهته أمام نادي الفتح.

استطاع الأهلي تحقيق انتصار مستحق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وكان بطل السهرة بلا منازع هو المهاجم إيفان توني الذي سجل ثلاثية رائعة، حيث جاء منها هدفان من ركلتي جزاء، مما عكس القيمة الفنية الكبيرة التي أضافها توني لخط هجوم الفريق منذ انضمامه. من جانبه، ظهر المدرب الألماني ماتياس يايسله في حالة من الرضا عن الأداء العام لفريقه، مؤكداً أن الحصول على النقاط الثلاث كان هدفاً أساسياً رغم التحديات البدنية الكبيرة التي واجهها اللاعبون نتيجة ضغط المباريات المتتالية.

ومن المفارقات الطريفة أن يايسله سارع بإنهاء مؤتمره الصحافي رغبة منه في متابعة قمة أوروبية كبرى جمعت بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وهو ما يشير إلى ارتباطه الوثيق بكرة القدم الأوروبية، خاصة في ظل تقارير تشير إلى انفتاحه على العودة للتدريب في أوروبا خلال الصيف المقبل، بينما شدد يايسله على أن تحفيز اللاعبين بعد الإنجازات القارية ليس أمراً معقداً بوجود مجموعة من المحترفين يمتلكون الشغف الكافي لتحقيق الطموحات المحلية. في المقابل، لم تكن ردود فعل الجانب الخاسر هادئة، حيث أعرب البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب نادي الفتح، عن استيائه الشديد من نتيجة المباراة، معتبراً أن الخسارة لم تكن عادلة بالنظر إلى المجهود الذي بذله لاعبوه في أرض الملعب.

ووجه غوميز انتقادات لاذعة لطاقم التحكيم، وتحديداً حكم تقنية الفيديو، مؤكداً أن هناك حالات مؤثرة تم تجاهلها تماماً، مثل ركلة الجزاء التي كان يستحقها فريقه بعد تعرض مراد باتنا للدفع من قبل زكريا هوساوي. وأشار المدرب البرتغالي إلى أن ركلة الجزاء الثانية التي احتسبت ضد فريقه كانت نقطة التحول التي غيرت مسار اللقاء، مؤكداً أن مباراة اليوم بدت وكأنها لُعبت دون وجود نظام الفار، رغم اعترافه بكفاءة الحكام السعوديين وقدرتهم على منافسة الحكام العالميين، إلا أن الخلل في التنسيق بين حكم الساحة وغرفة الفيديو كان واضحاً في نظره، مما أدى إلى نتيجة لا تعكس الأداء الفعلي للفريقين خلال الشوط الأول الذي شهد تفوقاً ملموساً لنادي الفتح.

وعلى صعيد آخر، استعاد نادي الهلال توازنه وعاد بقوة إلى دائرة المنافسة المباشرة على لقب الدوري بعد تحقيقه فوزاً صعباً ومثيراً على مستضيفه الخليج بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. هذه النتيجة قلصت الفارق بين الهلال والمتصدر نادي النصر إلى نقطتين فقط، مما يجعل المواجهة القادمة بين قطبي العاصمة مواجهة مصيرية في حسم لقب البطولة.

وقد انتهج المدرب الإيطالي إنزاغي استراتيجية تدوير اللاعبين لإراحة الركائز الأساسية، حيث وضع أسماءً رنانة مثل كريم بنزيمة وسالم الدوسري وحسان تمبكتي على مقاعد البدلاء، معتمداً على عناصر أخرى مثل ماركوس ليوناردو وسلطان مندش الذي سجل هدف الفوز الثمين. وأوضح إنزاغي أن هذا التغيير كان ضرورياً لتجنب الإجهاد البدني، خاصة مع اقتراب نهائي كأس الملك وضغط المباريات الذي يفرض لعب لقاء كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وفي سياق تطوير المسابقة، كشف عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي، عن خطط طموحة لاستمرار استقطاب النجوم العالميين حتى عام 2030، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع القيمة التسويقية والفنية للدوري وجعله واحداً من أفضل الدوريات في العالم، مع توضيح أن عملية التفاوض مع النجوم تقع ضمن مسؤوليات الأندية وليس الرابطة، مما يفتح الباب أمام المزيد من الصفقات المدوية في المستقبل القريب لتعزيز تنافسية المسابقة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدوري السعودي النادي الأهلي نادي الهلال إيفان توني كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines