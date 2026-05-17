صراع الإرادات بين واشنطن وطهران: شروط تعجيزية وتوترات عسكرية تهدد أمن الطاقة العالمي

تفاصيل الشروط المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المفاوضات في ظل حرب مستمرة وحصار بحري على الموانئ الإيرانية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

كشفت تقارير إعلامية إيران ية حديثة، وتحديداً عبر وكالة فارس شبه الرسمية، عن تطورات دراماتيكية في ملف العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن، حيث قدمت الولايات المتحدة قائمة تتضمن خمسة شروط أساسية وصارمة كمدخل لبدء أي جولة مفاوضات جديدة تهدف إلى تهدئة الأوضاع.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الإقليم تصعيداً عسكرياً غير مسبوق منذ اندلاع المواجهات الأخيرة. وتتمثل الشروط الأمريكية في مطالب تعجيزية من وجهة نظر إيرانية، حيث تشمل عدم تقديم أي تعويضات مالية لطهران عن الخسائر التي لحقت بها، ومطالبة إيران بتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، وهو مطلب يمس صلب البرنامج النووي الإيراني.

علاوة على ذلك، تطلب واشنطن وقفاً كاملاً لجميع الأنشطة النووية في كافة المنشآت الإيرانية باستثناء منشأة واحدة فقط، مع الإصرار على عدم الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج، وربط وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات ببدء عملية التفاوض الفعلي، مما يجعل المسار الدبلوماسي رهينة للتطورات الميدانية. في المقابل، لم تقف طهران مكتوفة الأيدي، بل طرحت مجموعة من الشروط المقابلة التي تعتبرها ضرورية لضمان نجاح أي عملية تفاوضية مستقبلية.

فقد اشترطت الحكومة الإيرانية إنهاء الحرب بشكل شامل على كافة الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، مع ضرورة الرفع الكامل والشامل لجميع العقوبات الأمريكية المفروضة على اقتصادها. كما طالبت إيران بالإفراج الفوري عن أصولها المالية المجمدة ودفع تعويضات عادلة عن خسائر الحرب التي تعرضت لها.

ومن أبرز النقاط التي شددت عليها طهران هي ضرورة اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز، وهو الممر المائي الأكثر حيوية في العالم لإمدادات الطاقة، مما يعكس رغبة إيران في تحويل تفوقها الجغرافي إلى مكسب سياسي وقانوني دائم. بالعودة إلى جذور الأزمة الحالية، فقد شهد يوم 28 فبراير/شباط الماضي انطلاق شرارة حرب عنيفة شنتها الولايات المتحدة بالتحالف مع إسرائيل ضد إيران، وهي الحرب التي أسفرت عن خسائر بشرية فادحة، حيث تشير التقارير الإيرانية إلى سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل.

وقد ردت إيران بسلسلة من الهجمات التي استهدفت مصالح أمريكية وإسرائيلية، بما في ذلك مواقع عسكرية أمريكية في عدة دول عربية بالمنطقة، مما أدى إلى وقوع أضرار في بعض الأعيان المدنية وزاد من تعقيد المشهد الإقليمي. ومع تعثر الجهود الدبلوماسية، لجأت واشنطن في 13 أبريل/نيسان الماضي إلى فرض حصار بحري مشدد على الموانئ الإيرانية، بما في ذلك الموانئ المطلة على مضيق هرمز، في محاولة لخنق الاقتصاد الإيراني والضغط على القيادة في طهران.

هذا التصعيد العسكري والاقتصادي لم يتوقف تأثيره عند حدود المنطقة، بل امتد ليشمل الاقتصاد العالمي بأسره. فقد ردت إيران على الحصار البحري بفرض قيود صارمة على مرور السفن في مضيق هرمز، مشترطة التنسيق المسبق معها، وهو ما أثار ذعراً في أسواق الطاقة العالمية وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، مما ساهم بدوره في زيادة مستويات التضخم عالمياً.

وبينما تسود حالة من الترقب الحذر بشأن الهدنة الهشة السارية منذ 8 أبريل/نيسان، يرى مراقبون أن هذه الهدنة مهددة بالانهيار التام إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق شامل ينهي حالة الحرب. إن التداخل بين الملف النووي، والصراع الإقليمي في لبنان، والسيطرة على الممرات المائية، جعل من هذه المفاوضات واحدة من أعقد الملفات السياسية في العصر الحديث، حيث يتصارع الطرفان على فرض إرادتهما في منطقة لا تتحمل مزيداً من الانفجارات العسكرية





