صدمة في الكرك: أب يقتل أطفاله الثلاثة ويوثق جريمته قبل القبض عليه

أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة في مزرعة في الكرك، وتوثق جريمته قبل القبض عليه، في جريمة هزت الوجدان العام في الأردن. لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الدوافع، بينما يتصاعد الاستنكار في المجتمع.

في واحدة من أكثر الحوادث إيلاماً، هزت جريمة مروعة محافظة الكرك جنوب العاصمة ال أردن ية عمّان، بعد أن أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة داخل مزرعة تعود لأقاربه، في واقعة صادمة تجاوزت حدود الفاجعة إلى قسوة يصعب استيعابها.

ووفقاً لمصدر أمني، وقعت الحادثة في منطقة المزار غرب الكرك، حيث عُثر على الأطفال جثثاً هامدة داخل المزرعة، بعد أن تعرّضوا للطعن باستخدام أداة حادة. المشهد، كما وصفته الجهات المعنية، كان قاسياً ومفجعاً بكل تفاصيله، حيث تبيّن أن أعمار الأطفال كانت خمسة وسبعة وعشرة أعوام، ما ضاعف من وقع الصدمة التي خلّفتها هذه الجريمة في الشارع الأردني. ولم تتضح بعد الدوافع الكاملة وراء الجريمة، إذ لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساتها.

غير أن روايات متداولة بين السكان تشير إلى وجود خلافات أسرية متراكمة بين الأب والأم خلال الفترة الماضية، قد تكون ساهمت في تصاعد التوتر داخل الأسرة. وفي تطور صادم، أقدم الجاني على توثيق جريمته، والتقط صوراً لجثث أطفاله وأرسلها إلى والدتهم عبر تطبيق «واتساب»، قبل أن يغادر موقع الحادث. من جانبها، أعلنت الجهات الأمنية إلقاء القبض على المتهم بعد ساعات من وقوع الجريمة، وضُبطت بحوزته أداة الجريمة، وتمت إحالته إلى التحقيق تمهيداً لعرضه على القضاء.

وأكدت المصادر أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد الدوافع الدقيقة وراء هذه الجريمة البشعة، التي أثارت استنكاراً واسعاً في المجتمع الأردني. كما شددت الجهات الأمنية على ضرورة التحري الدقيق في مثل هذه القضايا، خاصة تلك التي تتعلق بجرائم القتل داخل الأسرة، والتي تتطلب معالجة نفسية واجتماعية فورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. ومن جانبه، أعرب نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من هذه الجريمة، داعياً إلى تعزيز الوعي الأسري وتوفير الدعم النفسي للأسر المعرضة للتوتر.

كما طالب بعض المحللين بضرورة مراجعة القوانين التي تحكم هذه القضايا، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال وتعزيز المسؤولية الأبوية. وفي السياق نفسه، أكد خبراء نفسيون أن مثل هذه الحوادث تتطلب تدخلاً فورياً من قبل الجهات المختصة، خاصة في حالات الخلافات الأسرية، التي قد تصل إلى مستويات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. كما دعا بعض المتخصصين إلى ضرورة تعزيز دور المؤسسات الاجتماعية في متابعة هذه القضايا، وتقديم الدعم اللازم للأسر المعرضة للانهيار.

وفي ختام هذه الحادثة المؤلمة، أكد مسؤولون أمنيون أن الجريمة ما زالت تحت التحقيق، وأن جميع الجهود مبذولة لكشف كافة تفاصيلها، مع التأكيد على ضرورة تقديم العدالة للضحايا، الذين فقدوا حياتهم في ظروف مؤلمة. كما أعرب المجتمع الأردني عن تعاطفه مع أسرة الضحايا، داعياً إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم في هذه الظروف الصعبة





