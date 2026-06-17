صحيفة هآرتس: كو كلوكس كلان يهودي وراء اعتداءات المستوطنين المنظمة في الضفة

تقرير يكشف عن منظمة يهودية متطرفة تشبه كو كلوكس كلان تدعم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويشرح آليات الدعم المجتمعي والقانوني والأمني الذي يحمي هذه الاعتداءات.

في تقرير مفصّل نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، كشفت الكاتبة عن وجود منظمة يهودية متطرفة تشبه منظمة كو كلوكس كلان الأمريكية في ممارساتها، حيث تقف خلف عشرات الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات التي قد تبدو عفوية للوهلة الأولى هي في الحقيقة ثمرة تخطيط منهجي ومدعومة بالموارد، وهدفها النهائي هو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأضافت أن هناك صلة مباشرة بين هذه الاعتداءات وعمليات الاستيلاء العنيف على الأراضي والينابيع الفلسطينية. كما وصفت الكاتبة بيئة الدعم الاجتماعي الواسعة التي تحيط بالمستوطنين المعتدين، حيث تشمل مجالس إقليمية وحاخامات وعاملات اجتماعيات وكنsynagogues، مما يتيح لمئات المستوطنين ممارسة اعتداءاتهم ضد المسنين والشبان والأطفال الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن القوات الأمنية الإسرائيلية تغض الطرف عن هذه الاعتداءات، بل وتتدخل أحيانًا لحماية المستوطنين واعتقال الفلسطينيين بدلاً من حمايتهم. كما أن النظام القانوني الإسرائيلي يوفر الغطاء القانوني للمشروع الاستيطاني. وأضافت أن إدارة الاحتلال المدنية مسؤولة عن هدم المنازل الفلسطينية ومصادرة الموارد وفرض الغرامات، بينما يجني المستوطنون الفوائد. كما نبهت إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تعطي حجمًا كافيًا لتغطية إرهاب المستوطنين.

وفي جانب آخر، تطرقت الكاتبة إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة نتيجة الحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل، حيث يجبر السكان على العيش في ظروف مأساوية. كما حذرت من أن المنظمة المتطرفة تنتظر أي رد فلسطيني لتحويله إلى ذريعة для تنفيذ مشروع انتقام جماعي. وأعربت عن استغرابها من عدم توجيه أي دولة إنذارًا لإسرائيل لوقف هذه الاعتداءات.

وشددت على أن التيار المتطرف ينتظر اللحظة التي يلجأ فيها بعض الفلسطينيين إلى حمل السلاح، لتحويل الغالبية الإسرائيلية إلى شريك في مشروع الانتقام تحت شعار "نحن الضحايا"





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كو كلوكس كلان اليهودي اعتداءات المستوطنين الضفة الغربية الاستيطان إرهاب المستوطنين هآرتس

United States Latest News, United States Headlines