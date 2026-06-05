صحفي أمريكي يقر تلقيه مائة ألف دولار لتجنيده من قبل الاستخبارات الصينية

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن توماس وير باوكين كان يعمل كمتعاون للغزو الصيني، مستفيدًا من أكثر من مائة ألف دولار لتزويد عملاء صينيين بأجهزة اتصال وتجنيدهم، في إطار شبكة تديرها سيدة تدعى كاتي.

أفادت وزارة العدل الأمريكية أن الصحفي الأمريكي توماس وير باوكين اعترف بتلقيه ما لا يقل عن مائة ألف دولار مقابل عمله كمتعاون مع أجهزة الاستخبارات الصينية على أراضي الولايات المتحدة.

وبحسب ما كشفته السلطات، كان باوكين، الذي يبلغ من العمر خمسين سنة، مقيمًا في الصين ما يقارب خمسة عشر عامًا، حيث مارس مهنة الصحافة تحت اسم مستعار وهو توماس ماكغريغور. نشر خلال تلك الفترة مقالات لعدة وسائل إعلام صينية، وظهر في برامج تلفزيونية كخبير يطرح تحليلات حول الشؤون الدولية، ما مكنه من بناء شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين صينيين وإعلاميين.

تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مسار أنشطته وأوضح أنه من عام 2019 وحتى عام 2026 نفذ مهامًا متعددة لصالح المخابرات الصينية، بما في ذلك وزارة أمن الدولة. وتجاوزت هذه المهام جمع المعلومات، وتجنيد شخصيات محتملة، وتزويدهم بأجهزة اتصال متقدمة مثل الهواتف المحمولة واللابتوبات، لتكون وسيلة مباشرة للتواصل مع القنوات الصينية. وجاءت هذه العمليات تحت إشراف امرأة عرفت نفسها باسم كاتي، التي كانت مسؤولة عن توجيه باوكين وتنظيم اجتماعات مع أفراد اعتُبروا أهدافًا محتملة للتجنيد.

قامت كاتي أيضًا بتمويل رحلات متعددة للصحفي إلى الولايات المتحدة، في إطار محاولتها ربطه بعملاء صينيين محتملين بين عامي 2019 و2025. خلال إحدى الزيارات التي قام بها باوكين إلى الأراضي الأمريكية، تم استجوابه من قبل ضباط الـ FBI، ثم أُطلق سراحه بعد فترة قصيرة. غير أن التقاطعات التالية أدت إلى احتجازه مرة أخرى عند عودة أخرى للقيام بمهام لصالح الصين.

وفي سياق آخر، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرًا يشير إلى أن الشركة المصنعة لرقائق جوازات السفر البيومترية في بريطانيا ودول أوروبية أخرى تخضع لملكيات مجموعة من المستثمرين الصينيين الذين يواجهون عقوبات أمريكية. جاء هذا الكشف في ظل تصاعد المخاوف الدولية من توغل التكنولوجيا الحساسة في أيدي كيانات تخضع للضغوط الاقتصادية الأمريكية، ما يضيف بُعدًا جديدًا للنقاش حول الأمن السيبراني والجنائي على الصعيد العالمي.

القضية تسلط الضوء على شبكة تجنيد معقدة تديرها أجهزة مخابرات صينية تستغل خبرات صحفية وإعلامية لتسريع جمع المعلومات وإقناع أفراد مؤثرين بالتعاون معهم. وتؤكد السلطات الأمريكية على أن مثل هذه الأنشطة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، وتستند إلى سياسات صارمة لملاحقة المتعاونين مع دول تعتبرها عدواً. كما تدعو الحكومات الأوروبية إلى مراجعة سلاسل التوريد الأمني للرقائق البيومترية واعتماد تدابير أكثر صرامة لضمان عدم استغلال تلك التقنيات من قبل أطراف تسعى لتجاوز العقوبات وتطويق القيود الدولية





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