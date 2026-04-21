صافرات استهجان ضد النشيد الوطني الروسي في بطولة أوروبا للجودو بتبليسي

توترات سياسية تقتحم رياضة الجودو في تبليسي بعد إطلاق جماهير جورجية صافرات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني الروسي عقب تتويج الرياضي تيمور أربوزوف، وردود فعل روسية غاضبة تجاه الواقعة.

شهدت منافسات بطولة أوروبا للجودو التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي في الفترة ما بين السادس عشر والتاسع عشر من أبريل الجاري واقعة لافتة للانتباه أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية الدولية. فخلال مراسم التتويج الخاصة بوزن تحت 81 كيلوغراماً التي أقيمت في الثامن عشر من الشهر، تعالت صافرات الاستهجان من قبل الجماهير الجورجية الحاضرة في الصالة الرياضية وذلك لحظة عزف النشيد الوطني الروسي احتفاء بفوز الرياضي تيمور أربوزوف البالغ من العمر 22 عاماً.

وقد جاء هذا التتويج بعد أن نجح أربوزوف في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل عبر التغلب في المباراة النهائية على البطل الجورجي تاتو غريغالاشفيلي، الذي يعد أحد أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم وحائزاً على لقب بطل العالم في ثلاث مناسبات سابقة، مما أضفى طابعاً مشحوناً على أجواء الصالة. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعتلي فيها رياضي روسي منصات التتويج في هذه البطولة، حيث سبقه بيومين الرياضي مراد تشوبانوف الذي ظفر بالميدالية الذهبية في وزن تحت 66 كيلوغراماً بعد تفوقه على منافسه الفنلندي لوكاس ساخا. وتأتي مشاركة هؤلاء الرياضيين تحت علم بلادهم ومع عزف نشيدهم الوطني في تبليسي نتيجة للقرار الاستراتيجي الذي اتخذه الاتحاد الدولي للجودو في أواخر عام 2025، والذي مهد الطريق لعودة الرياضيين الروس إلى الساحة الدولية بعد فترة طويلة من القيود والظروف الاستثنائية التي فرضتها التوترات السياسية العالمية. هذا القرار لم يمر دون إثارة ردود فعل متباينة، حيث انعكست الانقسامات السياسية بوضوح داخل المدرجات الرياضية، مما حول منصات التتويج إلى ساحات للتعبير عن المواقف الوطنية والشعور القومي لدى الجماهير المستضيفة. وفي أعقاب هذه الحادثة، توالت التصريحات الرسمية من الجانب الروسي تعبيراً عن الاستياء من سلوك الجماهير في تبليسي. وفي هذا السياق، شن ميخائيل مامياشفيلي، رئيس اتحاد المصارعة الروسي، هجوماً لاذعاً على من أطلقوا الصافرات، واصفاً إياهم بعبارات قاسية في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت إكسبريس الروسية. وأكد مامياشفيلي أن مثل هذه التصرفات لا تعبر إلا عن ضيق أفق أصحابها، مشدداً على أن الرياضة يجب أن تظل بمنأى عن النزاعات السياسية، ومعرباً عن أسفه العميق لتراجع الروح الرياضية لدى البعض. ولم تقتصر ردود الأفعال على هذا الجانب فحسب، بل امتدت لتشمل أصواتاً سياسية روسية أخرى تطرقت إلى قضايا الرياضة الدولية وتحديات عودة الفرق الروسية إلى المحافل القارية، لا سيما في ظل تصريحات مشابهة صدرت مؤخراً عن أطراف رياضية دولية أخرى بشأن مستقبل المشاركات الروسية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية على حد سواء





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines