شي جين بينغ وترامب يناقشان الحرب في إيران خلال محادثات في بكين

الزعيم الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا الحرب في إيران خلال محادثات، الخميس، في بكين. وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه الحرب لا داعي لاستمرارها، وأن التوصل إلى مسار مبكر للحل من شأنه أن يعود بالنفع على كل من الولايات المتحدة وإيران، فضلا عن دول المنطقة والعالم أجمع. كما ناقشا، حسب الوزارة، "قضايا رئيسية تهم كلا البلدين والعالم، وتوصلا إلى سلسلة من التفاهمات الجديدة." وفي حديثه لشبكة "فوكس نيوز،" قال ترامب إن شي عرض المساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإن شي يتفق على أنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي. وتحدث ترامب عن "تحذير" وجهه إلى إيران بشأن "الغبار النووي": "سنضربهم بقنبلتين."

