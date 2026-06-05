شيماء الحصيني تستعرض دور الرياضة المجتمعية السعودية في منتدى لندن

شاركت شيماء الحصيني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي في لندن، حيث استعرضت جهود المملكة في تعزيز الرياضة المجتمعية وأهمية الاستثمار والابتكار في تطوير القطاع الرياضي.

شاركت شيماء الحصيني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لل رياضة للجميع، في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي الذي عُقد في لندن يومي 2 و3 يونيو 2025. مثّلت الحصيني وفد الاتحاد في المنتدى الذي جمع قيادات رياضية ومستثمرين وصنّاع قرار من المنطقة والعالم، بهدف مناقشة مستقبل ال رياضة في الشرق الأوسط.

خلال المنتدى، استعرضت الحصيني جهود الاتحاد في تعزيز العلاقات الدولية، مؤكدة التزام المملكة ببناء منظومة رياضية مجتمعية مستدامة. ناقشت الحصيني مع المتحدثين دور الابتكار والاستثمار والاستراتيجيات الوطنية في تسريع نمو القطاع الرياضي. شاركت الحصيني في جلسة حوارية بعنوان "الرياضة القاعدية والمشاركة المجتمعية الواسعة في الشرق الأوسط: تعزيز الصحة والمجتمع والأثر الاجتماعي"، إلى جانب لاعب كرة القدم ويليام تروست إيكونغ، وخبيرة الأداء الرياضي ليزي فلوك، والدكتور أنس أفنديوغلو من وزارة الشباب والرياضة التركية.

قالت الحصيني إن المشاركة أتاحت للاتحاد فرصة مهمة للحوار مع قيادات رياضية تسهم في دفع نمو القطاع. وأضافت: "المشاركة مكّنتنا من استعراض تجربة الاتحاد في تطوير برامج مجتمعية تستهدف مختلف الأعمار والخلفيات، وتعزيز دور الرياضة في دعم الصحة وجودة الحياة والأثر الاجتماعي". يُعَد منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي، الذي استضافه ملعب توتنهام هوتسبير، مؤتمراً ومعرضاً عالمياً يجمع الحكومات الإقليمية والعلامات الرياضية.

تناولت جلسات المنتدى محاور رئيسية مثل توسيع شراكات القطاع الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم الابتكار، وإعادة تعريف الرياضة كأداة لصناعة الإرث وتعزيز الهوية والدبلوماسية. شهد المنتدى حضور أكثر من 400 مشارك و20 راعياً وأكثر من 50 قيادياً بارزاً، مما يعكس تركيزه على الحوكمة والاستثمار والبنية التحتية وتطوير الرياضة القاعدية وربط قطاع الرياضة في الشرق الأوسط بالشركاء الدوليين. هذه المشاركة تؤكد الدور المتزايد للمملكة في تعزيز الرياضة المجتمعية على المستوى العالمي، وتبرز جهود القيادات السعودية النسائية في هذا المجال





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