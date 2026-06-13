شلال طورتوم يعود إلى ذروته بعد موسم شتوي رطب

تشكل قوة اندفاع المياه مشهدًا استثنائيًا في شلال طورتوم، حيث تتناثر قطرات المياه في الهواء فيما تظهر أقواس قزح بشكل متكرر في الأيام المشمسة.

تشكل قوة اندفاع المياه مشهدًا استثنائيًا في شلال طورتوم ، حيث تتناثر قطرات المياه في الهواء فيما تظهر أقواس قزح بشكل متكرر في الأيام المشمسة. يعد شلال طورتوم من أبرز المعالم الطبيعية شرقي تركيا ، ويستقطب آلاف الزوار سنوياً.

ويشهد شلال طورتوم عودة إلى ذروة تدفقه هذا العام بعد موسم شتوي شهد تساقطًا جيدًا للثلوج والأمطار في المنطقة، ما ساهم في رفع منسوب المياه بصورة ملحوظة. ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال الربيع، بدأت الثلوج المتراكمة على الجبال المحيطة بالذوبان والتدفق نحو الشلال، الأمر الذي أدى إلى زيادة غزارته وتحوله إلى لوحة طبيعية لافتة.

وتشكل قوة اندفاع المياه في هذه الفترة من العام مشهدًا استثنائيًا، حيث تتناثر قطرات المياه في الهواء لمسافات واسعة، فيما تظهر أقواس قزح بشكل متكرر في الأيام المشمسة نتيجة انعكاس أشعة الشمس على رذاذ المياه. ويعتقد رئيس بلدية أوزوندرة خالص أوزصوي أن شلال طورتوم يعد من الشلالات المميزة على مستوى العالم، وأن الحركة السياحية بدأت بالفعل قبل حلول موسم الصيف الكامل.

ويضيف أن أعداد الزوار مرشحة للارتفاع بصورة أكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع تحسن الأحوال الجوية وزيادة الرحلات السياحية المنظمة إلى المنطقة. وتعد ولاية أرضروم من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، خاصة في مجالي السياحة الطبيعية والشتوية، إذ تستقطب مئات آلاف الزوار سنوياً بفضل ما تضمه من مراكز للتزلج وينابيع للمياه الحارة ومعالم تاريخية وطبيعية متنوعة.

ويشهد الزائر عبد الباقي بالا أن الأمطار والثلوج التي شهدتها المنطقة مؤخرًا ساعدت الشلال على استعادة جزء كبير من حيويته بعد سنوات تأثر فيها في مشهد ينتظره الزوار سنوياً، استعاد شلال طورتوم أحد أبرز المعالم الطبيعية شرقي تركيا، تدفقه القوي مع ذوبان الثلوج في المرتفعات الجبلية المحيطة، ليستقبل الزوار بأقواس قزح، ما عزز التوقعات بموسم سياحي نشط خلال أشهر الصيف المقبلة. ويقع شلال طورتوم في قضاء أوزوندرة بولاية أرضروم، ويعد من أشهر الشلالات في تركيا وأكثرها جذبًا للسياح، كما أنه من المواقع الطبيعية المرشحة للإدراج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، لما يتمتع به من قيمة بيئية وطبيعية وجمالية فريدة.

وتشكل قوة اندفاع المياه في هذه الفترة من العام مشهدًا استثنائيًا، حيث تتناثر قطرات المياه في الهواء لمسافات واسعة، فيما تظهر أقواس قزح بشكل متكرر في الأيام المشمسة نتيجة انعكاس أشعة الشمس على رذاذ المياه. وتأتي عودة الشلال إلى ذروة تدفقه هذا العام بعد موسم شتوي شهد تساقطًا جيدًا للثلوج والأمطار في المنطقة، ما ساهم في رفع منسوب المياه بصورة ملحوظة مقارنة ببعض السنوات السابقة التي تأثرت بموجات الجفاف وتراجع الموارد المائية.

ورغم أن ارتفاع منسوب المياه يمنح الشلال مظهرًا أكثر روعة، فإنه يجعل الاقتراب من بعض مناطقه أكثر صعوبة وخطورة، ما يدفع الزوار إلى الاكتفاء بمشاهدته من منصات الرصد والممرات المخصصة لذلك. ويقول رئيس بلدية أوزوندرة خالص أوزصوي إن شلال طورتوم يعد من الشلالات المميزة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية بدأت بالفعل قبل حلول موسم الصيف الكامل.

ويضيف للأناضول، أن أعداد الزوار مرشحة للارتفاع بصورة أكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع تحسن الأحوال الجوية وزيادة الرحلات السياحية المنظمة إلى المنطقة. وتعد ولاية أرضروم من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، خاصة في مجالي السياحة الطبيعية والشتوية، إذ تستقطب مئات آلاف الزوار سنوياً بفضل ما تضمه من مراكز للتزلج وينابيع للمياه الحارة ومعالم تاريخية وطبيعية متنوعة.

وشهدت المنطقة المحيطة بالشلال خلال السنوات الأخيرة سلسلة من مشاريع التطوير التي نُفذت بتنسيق بين ولاية أرضروم وبلدية المدينة وبلدية أوزوندرة ومؤسسة دعم التنمية الزراعية والريفية. وهدفت هذه المشاريع إلى رفع جودة الخدمات السياحية وتحويل المنطقة إلى وجهة أكثر جاذبية للزوار المحليين والأجانب. وشملت أعمال التطوير إنشاء منازل ريفية من طرا





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