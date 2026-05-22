شكوك رسمية تعيد فتح ملف تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

كشف محمد مخبر، المستشار السابق للمرشد الإيراني، عن عدم اقتناعه بالأسباب الرسمية لتحطم المروحية التي أودت بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، مشيراً إلى احتمالات التلاعب الفني.

أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمد مخبر ، المستشار السابق للمرشد ال إيران ي، حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط السياسية في إيران ، حيث خرج مخبر علناً ليشكك في الرواية الرسمية المتعلقة بظروف وفاة الرئيس ال إيران ي السابق إبراهيم رئيسي .

وفي مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، أكد مخبر أنه حتى هذه اللحظة لم يقتنع بأن ما حدث كان مجرد حادث عرضي أو أمراً طبيعياً نتيجة ظروف جوية، بل إن شكوكه تدور حول احتمالية وجود تدخل متعمد أو تلاعب فني أدى إلى سقوط المروحية من طراز بيل 212 التي كانت تقل الرئيس ووفده رفيع المستوى في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد. وتأتي هذه التصريحات لتعيد إلى الواجهة تساؤلات كانت قد بدأت تخبو بعد إعلان النتائج الرسمية للتحقيقات، مما يفتح الباب أمام تكهنات جديدة حول طبيعة الحادث الذي هز الدولة الإيرانية في مايو من عام 2024.

بالعودة إلى تفاصيل الواقعة، فقد لقي الرئيس إبراهيم رئيسي حتفه إلى جانب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وسبعة مرافقين آخرين، عندما تحطمت مروحيتهم في منطقة غابات جبلية أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان المجاورة. ورغم أن عملية البحث والإنقاذ استغرقت ساعات طويلة وشاقة نظراً لصعوبة التضاريس، إلا أن السلطات الإيرانية سارعت في وقت لاحق إلى استبعاد فرضية التخريب أو الهجوم الخارجي.

وفي سبتمبر 2024، خلص التحقيق النهائي الذي أشرفت عليه هيئة الأركان المسلحة إلى أن السبب الرئيسي للسقوط كان سوء الأحوال الجوية المعقدة التي شهدتها المنطقة خلال فصل الربيع، حيث أدى ظهور مفاجئ لكتلة كثيفة من الضباب إلى فقدان الرؤية واصطدام المروحية بأحد الجبال، وهو ما اعتبرته السلطات آنذاك التفسير الوحيد والمنطقي للكارثة. ومع ذلك، فإن الرواية الرسمية لم تكن خالية من التناقضات التي غذت فرضيات المؤامرة في الشارع الإيراني.

فقد نقلت وكالة أنباء فارس، المرتبطة بالحرس الثوري، في نوفمبر 2024 تقارير تشير إلى أن المروحية كانت تحمل راكبين إضافيين بما يخالف البروتوكولات الأمنية الصارمة المتبعة في تنقلات الرئاسة، مما أدى إلى عدم قدرة الطائرة على الصعود بالشكل المطلوب. ورغم أن هيئة الأركان المسلحة سارعت بنفي هذه المعلومات ووصفتها بأنها خاطئة تماماً، إلا أن هذا التضارب في البيانات ساهم في زيادة حالة الريبة.

وقد أشار محمد مخبر في حديثه إلى أنه طرح هذه المخاوف سابقاً على المرشد، مؤكداً أن كل الاحتمالات كانت قائمة بما في ذلك التلاعب الفني، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة. هذا الانقسام في الرؤى بين القيادات الأمنية والسياسية يعكس حالة من عدم الاستقرار في قراءة الأحداث، ويجعل من حادثة سقوط المروحية ملفاً مفتوحاً يتجاوز مجرد كونه حادث طيران ليصبح جزءاً من الصراع السياسي والأمني الداخلي والخارجي الذي تعيشه إيران في مرحلة مفصلية من تاريخها





