شكوك حول استضافة أوغندا وكينيا وتنزانيا لكأس الأمم الإفريقية 2027

تزايدت الشكوك حول قدرة أوغندا وكينيا وتنزانيا على استضافة كأس الأمم الإفريقية 2027 بسبب التأخير في تجهيز الملاعب والبنية التحتية، مما دفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لدراسة خيارات بديلة.

تتزايد المخاوف والشكوك بشكل ملحوظ حول مستقبل تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2027، والتي كانت قد مُنحت بشكل تاريخي وثلاثي الأطراف لكل من أوغندا و كينيا و تنزانيا .

هذه الشكوك تنبع من التأخيرات المتراكمة في إنجاز أعمال تجهيز الملاعب والبنية التحتية الضرورية لاستضافة حدث رياضي بهذا الحجم. ورغم التأكيدات الرسمية الصادرة عن اللجنة المنظمة الأوغندية، بقيادة رئيسها دينيس موجيمبا، والتي تؤكد على استمرار البطولة في موعدها المحدد بين التاسع عشر من يونيو والثامن عشر من يوليو عام 2027، وتشدد على التزام الدول الثلاث بالتحضيرات الجارية، إلا أن تقارير إعلامية موثوقة تشير إلى خلاف ذلك.

صحيفة لوموند الفرنسية المرموقة كشفت عن دراسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) جدياً لإمكانية سحب حق الاستضافة من هذه الدول الثلاث، وذلك بسبب وتيرة التنفيذ البطيئة للمشاريع الحيوية المتعلقة بالملاعب والبنية التحتية. هذه المعلومات تأتي استناداً إلى تقارير تفتيش مفصلة أعدها وفود من الاتحاد الإفريقي، والتي سلطت الضوء على الفجوة الكبيرة بين الوعود والتنفيذ الفعلي على الأرض.

التقارير الصادرة عن كاف تفيد بأن كينيا كانت قد تعهدت بتجهيز خمسة ملاعب، بينما التزمت تنزانيا بتوفير أربعة ملاعب موزعة على عدة مدن، في حين حددت أوغندا ثلاث مدن لاستضافة مباريات البطولة. ومع ذلك، تشير التقارير بشكل قاطع إلى أن وتيرة الإنجاز في جميع الدول الثلاث لا تزال متخلفة بشكل كبير عن الجدول الزمني المحدد.

الوضع في أوغندا يبدو الأكثر إثارة للقلق، حيث لا يوجد حتى الآن أي ملعب يفي بالمعايير المطلوبة من الفئة الرابعة التي يعتمدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أما في كينيا، فتواجه البلاد تأخيرات كبيرة في تسليم عدد من الملاعب، على الرغم من التصريحات الرسمية المتكررة بقرب الانتهاء من الأعمال. هذا التأخير يثير تساؤلات حول قدرة الدول الثلاث على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب، ويضع الاتحاد الإفريقي أمام خيارات صعبة.

الخطر لا يقتصر على التأخير في بناء الملاعب فحسب، بل يمتد ليشمل البنية التحتية المرافقة مثل الطرق والمطارات ووسائل الإقامة، والتي تحتاج إلى تطوير وتحديث لتلبية متطلبات استضافة بطولة قارية بهذا المستوى. الاستثمار في هذه المجالات ضروري لضمان تجربة سلسة ومريحة للمشجعين والفرق المشاركة، ولإبراز صورة إيجابية عن الدول المستضيفة. في ظل هذه التطورات المقلقة، يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خيارات بديلة لاستضافة البطولة.

صحيفة لوموند أشارت إلى أن جنوب إفريقيا تعتبر الخيار الأرجح حال استمرار التأخير، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة وخبرتها الواسعة في تنظيم البطولات الكبرى، بما في ذلك كأس الأمم الإفريقية السابقة وكأس العالم لكرة القدم. جنوب إفريقيا تمتلك بالفعل ملاعب حديثة ومجهزة بالكامل، بالإضافة إلى شبكة مواصلات متطورة وخدمات إقامة عالية الجودة. كما أن رواندا لا تزال مطروحة كخيار احتياطي، على الرغم من أن بنيتها التحتية أقل تطوراً من جنوب إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن منح حق الاستضافة المشترك لثلاث دول في آن واحد يعتبر سابقة تاريخية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تم اتخاذ هذا القرار في أبريل من عام 2023، في خطوة اعتبرت تجربة تنظيمية جريئة وغير مسبوقة. الآن، يبدو أن هذه التجربة تواجه تحديات كبيرة، وقد تنتهي بسحب حق الاستضافة من الدول الثلاث وإسناده إلى دولة أخرى قادرة على ضمان تنظيم البطولة بنجاح.

القرار النهائي سيعتمد على تقييم الاتحاد الإفريقي للتقدم المحرز في الأشهر القادمة، وعلى قدرة الدول الثلاث على معالجة أوجه القصور وتسريع وتيرة العمل. المستقبل سيحدد ما إذا كانت هذه البطولة ستشهد تحولاً جذرياً في مكان إقامتها، أم ستنجح الدول الثلاث في التغلب على التحديات وتحقيق حلم استضافة هذا الحدث الرياضي الهام





كأس الأمم الإفريقية أوغندا كينيا تنزانيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف جنوب إفريقيا رواندا استضافة تأخير

