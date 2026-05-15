شعل النجم الإسباني الشاب لامين جمال موجة الجدل بعد ظهوره حاملا العلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني

بعد أن ظهر النجم الإسباني الشاب لامين جمال حاملا للعلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني، أثار هذا الحدث موجة جدل واسعة، حيث انتقد النجم الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة تصرف لامين جمال، بينما أدلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالتعليق الإيجابي على الخطوة.

أشعل النجم الإسباني الشاب لامين جمال موجة جدل واسعة بعد ظهوره حاملا العلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة بلقب ال دوري الإسباني . واحتفل برشلونة بلقب ال دوري الإسباني يوم الاثنين بموكب استمر 5 ساعات في وسط المدينة بعد فوزه على ريال مدريد في الكلاسيكو (2-0).

وخطف لامين جمال الأضواء في هذا الموكب بعد أن ظهر وهو يمسك بالعلم الفلسطيني الذي أهداه إياه أحد المشجعين ورفعه خلال الاحتفال. وكشفت صحيفة عن رد فعل مثير من اللاعب الشاب، تجاه الهجوم الكبير الذي تعرض له ونقلت عن مقربين منه: "ما فعله كان تصرفا عفويا، إنه يفعل ما يعتقد أنه واجب عليه".

وأوضحت المصادر المقربة من لامين أن النجم الإسباني الشاب "لا يكترث" للهجوم عليه مؤخرا من وسائل إعلام إسرائيلية وأن لديه مشاعر قوية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولن يتردد قط في استخدام حقه للتعبير عن معتقداته





