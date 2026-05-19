شعبية واسعة تحظى بنيران الاحتلال الاسرائيلي: نجت قوارب الاسطول الفائتة من الاستيلاء اوت كما هوت عند رصيد الحديد الأسود

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على أكثر من 40 قارب أثناء محاولة فك الحصار على قطاع غزة، فيما بقيت قوارب أخرى بدون السيطرة عليها. كما تحدثت وسائل إعلام عن الخطة الاستراتيجية للاحتلال لشن هجوم ضخم ضد الأسطول المدني الدولي. وقدمت القوات الحكومية الإسرائيلية تصريح للإخلاء للبلديات والمدن جنوبي لبنان.

قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرت على أكثر من 40 قارب، دون أن تتم السيطرة عليها حتى الآن، بعد أن أبحر من مرمريس التركية بمشاركة 54 قارب، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2007.

بدأ جيش الاحتلال الاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال المشاركين في عمليات صباح الاثنين. استولت دولة الاحتلال حينها على 21 قارب كان على متنها نحو 175 ناشطا. ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، أوضاعا إنسانية كارثية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عامين. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر 2025، تواصل دولة الاحتلال عمليات القصف وتقييد دخول المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن استشهاد 877 فلسطينيا وإصابة 2602 آخرين





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politics Gaza Middle East Israel Israel Palestine Blockade Navy Attack

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

صندوق النفقة يلزم الأزواج بدفع نحو 40 مليون ريال | صحيفة المواطن الإلكترونيةصندوق النفقة يلزم الأزواج بدفع نحو 40 مليون ريال كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة نحو 40 مليون ريال نفقات لأكثر من 9200 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.

Read more »

أبو شايقة: التمريض لا يوجد بها بطالة ونحتاج 40 ألف ممرض سعودي | صحيفة المواطن الإلكترونيةأبو شايقة: التمريض لا يوجد بها بطالة ونحتاج 40 ألف ممرض سعودي أكد بروفيسور التمريض أحمد أبو شايقة، أن المملكة بحاجة إلى 40 ألف ممرض سعودي.

Read more »

القبض على 7 أشخاص نقلوا 40 مخالفًا لأمن الحدود في الليث | صحيفة المواطن الإلكترونيةالقبض على 7 أشخاص نقلوا 40 مخالفًا لأمن الحدود في الليث قبضَت شرطةُ محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة على (7) مواطنين؛ لنقلهم في (5) مركبات يقودونها (40)

Read more »

فيديو.. انفجار 'هائل' يوقع قتلى وجرحى في جوهانسبرغأفادت خدمات الإطفاء في جنوب إفريقيا، يوم السبت، بمصرع 10 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين في انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ.

Read more »

لمواجهة الغزو الروسي.. أوكرانيا تناشد الغرب إمدادها بالأسلحةحثت أوكرانيا الغرب على تسريع إمدادها بالأسلحة، بعد مقتل 40 في هجوم صاروخي روسي، أصاب أحد المباني السكنية في مدينة دنيبرو، وأسقط 40 قتيلًا على الأقل، مع تعرض القوات...

Read more »

مقتل 40 إرهابياً في بوركينا فاسو... وتراوري يؤكد أن هذه «مجرد بداية»قتل 40 إرهابياً في عملية عسكرية قامت بها وحدة خاصة من شرطة مكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو، ضمن جهود استعادة السيطرة على نحو 40 % من مساحة البلاد.

Read more »