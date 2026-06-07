شريهان تسترجع ذكرياتها مع الفوازير وتُظهر فخرها بموهبة ابنتها

الفنانة شريهان تستذكر بداياتها في التلفزيون المصري وتفصح عن تفاصيل عملها في الفوازير، كما تدعم موهبة الرسم لابنتها تالية وتُبرز قيمة العمل الجماعي والقيم الفنية التي اعتُبرت أساس نجاحها.

في لقاءٍ خاصٍّ مع وسائل الإعلام، فتحت الفنانة المصرية شريهان باب ذاكرتها لتستعرض مسيرتها التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً ب التلفزيون المصري ، خاصةً برنامج الفوازير الذي كان محطةً هامةً في تطوّرها الفني.

أوضحت شريهان أن مبنى التلفزيون المصري كان بالنسبة لها "بيتها الأصلي"، حيث استقبلتها الحياة العملية واحتضنتها بأحضان الإبداع. وأشارت إلى أن بداية مسيرتها شهدت تعاوناً مثمراً مع عدد من الرموز البارزة في الساحة الفنية، من بينهم المخرج الفهمي عبد الحميد، والملحن حسن عفيفي، والفنانة زوزو نبيل، إلى جانب الملحنين القديرين سيد مكاوي ومحمد الموجي، الذين كانوا جميعاً شركاءً في بناء تجربة فنية لا تُنسى.

تحدثت شريهان عن حجم الجهد المبذول في إعداد الفوازير، مشيرة إلى الضغوط النفسية التي كانت تتعرض لها نتيجة التزامها المتزامن بتصوير الفوازير ومسلسل "ألف ليلة وليلة". وتوضح أن كل فزورة كانت تتطلب ثلاثة مشاهد تُعرض يوميًا على مدار ثلاثين يوماً، ما يقابل ما يقارب التسعين مشهدًا في كل موسم. هذا الإيقاع المكثف كان يتطلب تحضيرًا دقيقًا وتنسيقًا عاليًا بين جميع أفراد الطاقم، ما أسهم في صقل مهاراتها وتعزيز روح العمل الجماعي.

كشفت شريهان للمرة الأولى عن تفاصيل أجرها المالي في البرنامج، وذكرت أنها كانت تتقاضى ما يقارب المئتي جنيه مصري عن كل فزورة، وهو ما بلغ إجماليًا يقارب الاثني عشر ألف جنيه خلال الموسم، وفق ما نقلتها والدتها. ورغم هذا المبلغ، أكدت الفنانة أن القيمة المعنوية للنجاح تفوق أي عائد مادي، معتبرةً أن سر تميز الفوازير يكمن في الالتزام، حب العمل، التعاون الجماعي، والابتعاد عن الغرور والفردية.

وعلى صعيدٍ شخصي، أبدت شريهان دعمها العاطفي لابنتها تالية، التي برزت بموهبة الرسم، حيث نشرت صورًا لأعمالها الفنية وأعربت عن فخرها بموهبتها واجتهادها، مؤمنةً بأنها تستحق اقتناء إحدى لوحاتها لتكون جزءًا من مجموعه العائلي





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