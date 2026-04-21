شركة النادي الأهلي تكثف إجراءاتها التنظيمية لحماية جماهيرها قبل نهائي دوري أبطال آسيا

أعلنت شركة النادي الأهلي عن سلسلة من الإجراءات الصارمة لضمان حقوق جماهيرها في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، محذرة من التعامل مع السوق السوداء ومنبهة إلى حصر بيع التذاكر عبر التطبيقات الرسمية.

أصدرت شركة النادي الأهلي بياناً رسمياً شديد اللهجة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، تعلن من خلاله عن استنفارها الكامل لحماية حقوق جماهيرها الوفية، وضمان توفير تجربة حضور آمنة وعادلة خلال المواجهة المرتقبة في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، والتي ستجمع الفريق أمام نظيره ماتشيدا الياباني يوم السبت المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الإدارة على تنظيم الحضور الجماهيري ومنع أي تجاوزات قد تعكر صفو هذا العرس القاري، حيث أكدت الشركة أنها تتابع لحظة بلحظة كافة المستجدات والقرارات المتعلقة بآلية بيع وتوزيع التذاكر الخاصة باللقاء.

وفي تفاصيل البيان، كشفت الشركة عن وجود تواصل دائم ومكثف مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، وذلك عقب التوجيهات الصارمة التي قضت بحصر عملية بيع التذاكر عبر تطبيق أهلاً الرقمي المعتمد، مع منع بيع أو تداول التذاكر عبر أي قنوات غير رسمية. وقد شددت الشركة على ضرورة التصدي بحزم لظاهرة السوق السوداء التي تستنزف الجماهير، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو ضمان وصول التذاكر إلى المشجعين الحقيقيين بكل شفافية وعدالة.

كما حذرت الشركة بشكل قاطع من أن أي تذكرة يتم الحصول عليها خارج المنصات المعتمدة ستكون عرضة للإلغاء الفوري، مما قد يحرم المشجع من دخول الملعب، وهو ما يفرض على الجميع ضرورة الحذر والالتزام بالمنصات الرسمية.

علاوة على ذلك، حسمت شركة النادي الأهلي الجدل المحيط بتوزيع التذاكر، مؤكدة عدم وجود أي عمليات توزيع مجانية في محيط ملعب الإنماء، وأن الدخول سيكون مقتصراً فقط على حاملي التذاكر النظامية التي تم شراؤها عبر المسار الصحيح.

واختتمت الشركة بيانها بدعوة جماهيرها الكبيرة إلى التعاون والالتزام بكافة التعليمات التنظيمية الصادرة، معبرة عن تقديرها لدورهم المحوري كلاعب رقم 12 في دعم مسيرة الفريق نحو تحقيق اللقب القاري الغالي. وأكدت الإدارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أي أطراف تحاول التلاعب بحقوق المشجعين، مشددة على أن مصلحة الجمهور تأتي دائماً في مقدمة أولويات النادي لضمان خروج المباراة النهائية بأبهى صورة تليق باسم ومكانة النادي الأهلي على الساحة الآسيوية.





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كينيا تستهدف خفض عجز الموازنة 3.8 % في السنة المالية المقبلةأعلنت كينيا استهدافها خفض عجز الموازنة بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، الممتدة من يوليو (تموز) 2025 - يونيو (حزيران) 2026

Read more »

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط كأس العالم 2026بدأت الولايات المتحدة مع اقتراب مونديال 2026 تسريع منح التأشيرات لجماهير كأس العالم 2026 باستخدام تقنيات ذكية وغير مسبوقة.

Read more »

ميزانية 2026: إيرادات 1.15 تريليون ونفقات 1.31 تريليونأعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بنفقات تُقدر بـ1.3 تريليون ريال في عام 2026، إلى نحو 1.4 تريليون ريال في 2026.

Read more »

ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطيةشهدت الإيرادات غير النفطية قفزة تاريخية ضمن ميزانية المملكة 2026؛ حيث زادت بنسبة 37%، مُشكلةً محورا بارزا ضمن الميزانية، حيث أشارت وزارة المالية ضمن بيان ميزانية 2026 إلى ارتفاع كبير في...

Read more »

قائمة أفضل هدافي تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة منذ 28 عاما، ويتصدر بجدارة قائمة هدافي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

Read more »

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

Read more »