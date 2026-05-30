شركات طيران مكسيكية تفرض قيودا على المسافرين من دول إفريقية بسبب إيبولا قبل كأس العالم 2026

فرضت شركات طيران مكسيكية قيودا مؤقتة على المسافرين القادمين من دول إفريقية تشهد تفشي إيبولا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، قبل انطلاق كأس العالم 2026. كما أعلن البيت الأبيض عزل المنتخب الكونغولي لمدة 21 يوما، بينما سجلت منظمة الصحة العالمية أول حالة شفاء.

أعلنت شركات الطيران المكسيك ية، بما في ذلك فيفا أيروبوس وفولاريس، يوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على المسافرين القادمين من عدد من الدول الإفريقية التي تشهد تفشيا لفيروس إيبولا .

تأتي هذه الإجراءات في إطار تدابير وقائية منسقة مع الولايات المتحدة وكندا، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بأقل من أسبوعين. القيود ستستمر لمدة 60 يوما، بالتزامن مع استضافة المكسيك والولايات المتحدة وكندا لمنافسات البطولة. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن السلطات الصحية بدأت تطبيق بروتوكولات للمراقبة الوبائية بهدف الحد من أي مخاطر صحية محتملة خلال البطولة. وأوضحت أن هذه البروتوكولات تشمل فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة، وعزل الحالات المشتبه فيها، وتعزيز التوعية الصحية بين الجماهير.

وأضافت أن الحكومة المكسيكية تعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمتابعة الوضع الوبائي. وفي سياق متصل، كان البيت الأبيض قد أعلن الأسبوع الماضي أن المنتخب الكونغولي سيخضع لعزل صحي لمدة 21 يوما داخل فقاعة خاصة إذا أراد دخول الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن يقيم المنتخب الكونغولي معسكره التدريبي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، قبل أن يواجه البرتغال في 17 يونيو، ثم كولومبيا في 23 يونيو بمدينة غوادالاخارا المكسيكية، وأوزبكستان في 27 يونيو بمدينة أتلانتا. وتثير هذه الإجراءات تساؤلات حول كيفية تعامل الدول المستضيفة مع المخاطر الصحية أثناء البطولة، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات في بعض الدول الإفريقية.

وتعمل اللجنة المنظمة بالتعاون مع السلطات الصحية في الدول الثلاث على وضع خطط طوارئ شاملة تشمل توزيع الفرق الطبية في الملاعب والفنادق، وتوفير مراكز عزل متخصصة، وضمان التنسيق السريع بين المستشفيات. وأصدرت منظمة الصحة العالمية إنذارا صحيا دوليا على خلفية تفشي فيروس إيبولا للمرة السابعة عشرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووفقا للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سجلت 246 وفاة من بين أكثر من ألف حالة مشتبه بها في الكونغو الديمقراطية حتى الخميس.

وفي تطور مشجع، أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة تسجيل أول حالة شفاء مؤكدة من الإصابة بالفيروس منذ بدء موجة التفشي الحالية. وتشير أحدث بيانات المنظمة حتى 24 مايو إلى تسجيل 10 وفيات مؤكدة و223 وفاة يشتبه في ارتباطها بإيبولا، ضمن أكثر من ألف حالة مؤكدة ومشتبه بها منذ الإعلان عن تفشي المرض في منتصف مايو. ويعتبر هذا التفشي هو السابع عشر في تاريخ البلاد، مما يبرز التحديات المستمرة في مكافحة هذا الفيروس القاتل.

وتعمل فرق الاستجابة الدولية على نشر اللقاحات وتقديم الدعم الطبي للمناطق المتضررة، بينما تواجه الجهود الصحية عقبات بسبب نقص التمويل وسوء البنية التحتية في بعض المناطق النائية. ويأمل المسؤولون في أن تسهم الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول المستضيفة لكأس العالم في الحد من انتشار الفيروس على المستوى العالمي، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مثل هذه الأزمات الصحية





