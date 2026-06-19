شركة العثيم للاستثمار تعلن عن قرب افتتاح مشروع العثيم هيلز الطائف

سيتم افتتاح مشروع العثيم هيلز الطائف على مراحل متعاقبة، بحيث تُطرح مناطق ومرافق المشروع تباعًا للزوار، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والجاهزية التشغيلية في كل مرحلة.

أعلنت شركة العثيم للاستثمار عن قرب افتتاح مشروع العثيم هيلز الطائف ، أكبر وجهة ترفيهية وعائلية متكاملة في الطائف، بمساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع. يقع المشروع على طريق الهدا في محافظة الطائف ، ويضم حدائق واسعة وممرات للمشي وسط الأشجار والزهور والتكوينات الصخرية، إلى جانب مركز تجاري متكامل.

يشتمل المشروع على عدد من المناطق والعناصر الرئيسية، من أبرزها: العثيم لاند (منطقة ألعاب متكاملة)، حديقة الأطفال (مساحة تفاعلية لصغار الزوار)، الحديقة الهوائية، منطقة السرعة، مغامرة جبلية، حديقة الحيوانات، حديقة الأنوار، كوكب العالم الافتراضي، حديقة الألعاب الاجتماعية، منطقة مطاعم ومقاه متكاملة، فندق فاخر وسينما إلى جانب مساحات تجارية مميزة موزعة على عدد من المناطق داخل المشروع. وسيتم افتتاح المشروع على مراحل متعاقبة، بحيث تُطرح مناطق ومرافق المشروع تباعًا للزوار، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والجاهزية التشغيلية في كل مرحلة





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