شركة كاتريون للتموين القابضة: تجربة حجز متكاملة خلال موسم حج 1447هـ

أدارت شركة كاتريون للتموين القابضة عملية تموين وضيافة متكاملة خلال موسم حج 1447هـ، مقدمةً أكثر من 1.4 مليون وجبة في إطار التزامها بمعايير الجودة والسلامة.

أدارت شركة كاتريون للتموين القابضة عملية تموين وضيافة متكاملة خلال موسم حج 1447هـ ، مقدمةً أكثر من 1.4 مليون وجبة في إطار التزامها بمعايير ال جودة والسلامة .

أدارت شركة كاتريون للتموين القابضة منظومة متكاملة للسلامة والجودة خلال موسم حج 1447هـ، من خلال عمليات شملت خدمات التموين الجوي والضيافة والخدمات المساندة، لدعم رحلة ضيوف الرحمن في مختلف مراحل الموسم. وبخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود، نفذت الشركة عمليات واسعة النطاق خلال الموسم، مساهمةً في تطوير تجربة الحجاج بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تضمنت العمليات تقديم أكثر من 1.4 مليون وجبة ضمن خدمات التموين الجوي المرتبطة بالحج، وإدارة أكثر من 4,000 رحلة، إلى جانب تشغيل خدمات الضيافة والإعاشة في مواقع متعددة، بما يعتمد على أعلى معايير السلامة والجودة. استندت إدارة العمليات إلى تطبيق معايير HACCP وISO 22000، فضلًا عن الالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة، بما يشمل التحكم في درجات الحرارة وسلامة النقل وإجراءات النظافة والتعقيم، بالإضافة إلى إدارة مسببات الحساسية وسلامة العاملين.

جرى ضمان سلامة الغذاء والعناية بالجودة عبر تطبيق نقاط التحكم الحرجة، ومراقبة درجات الحرارة بشكل لحظي، وإجراء اختبارات دورية للعينات الغذائية، تحت إشراف فرق متخصصة في الجودة والسلامة. عملت فرق التشغيل على مدار الموسم لمتابعة سير العمليات والاستجابة الفورية للملاحظات، مما أسهم في استمرارية الخدمات وفعاليتها في مختلف المواقع. سبق انطلاق الموسم تنفيذ خطط تقييم مخاطر شاملة شملت جميع مراحل التحضير والنقل وسلامة المعدات، مما عزز جاهزية العمليات خلال الموسم.

تابقت الشركة التزامها بالمعايير من خلال جولات تفتيش يومية وتقارير مراقبة إلكترونية، بإشراف فرق متخصصة، مما أسهم في المحافظة على جودة الأداء واستمرارية الخدمات طوال الموسم. تُعتبر شركة كاتريون للتموين القابضة من الشركات الوطنية الرائدة في خدمات الضيافة والتموين، حيث تدير عمليات متكاملة ترتكز على أعلى معايير الجودة، مدعومة بكوادر متخصصة وخبرات قوية، مما يمكنها من إدارة عمليات معقدة بكفاءة خلال المواسم الكبرى





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كاتريون للتموين القابضة تموين وضيافة متكاملة حج 1447هـ جودة والسلامة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رئيس مجلس علماء باكستان يشيد بنجاح موسم حج 1447 ويثمن جهود القيادة السعوديةتهنئة رسمية من رئيس مجلس علماء باكستان للقيادة السعودية بمناسبة نجاح موسم حج 1447، مع الإشادة بتطوير منظومة الحج وفق رؤية 2030 والتدابير الأمنية واللوجستية المتقدمة.

Read more »

وزارة الداخلية تدعو للالتزام بأنظمة الحج وتعلن نجاح خططها الأمنيةفي نهاية موسم حج 1447 هـ، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، وأعلنت نجاح خططها الأمنية والتشغيلية بالتعاون مع الجهات الشريكة لخدمة ضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم.

Read more »

المملكة تُعلن خلو موسم حج 1447 هـ من أي تفشيات وبائية رغم تحديات عالميةوزارة الصحة السعودية تؤكد أن موسم حج 1447 هـ خالٍ من أي تفشيات إيبولا أو هانتا، مشيرة إلى جاهزية المنظومة الصحية وتنسيقها مع الجهات الدولية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

Read more »

بتقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة.. «الصحة» تعلن نجاح أعمالها في حج 1447أعلنت وزارة الصحة نجاح أعمال حج 1447، بعد موسم جسّد ريادة المملكة عالمياً في طب الحشود،...

Read more »

وزارة الحج والعمرة تمكّن أكثر من 3500 متطوع عبر مخيمات متخصصة لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447هـوزارة الحج والعمرة تعزّز العمل التطوعي في حج 1447 عبر مخيمات تخدم أكثر من 3500 متطوع، ومشاركة تتجاوز 6000 متطوع في ستة مسارات رئيسة بالشراكة مع 120 جمعية أهلية

Read more »

التقنية تعزّز رقابة البيئة في حج 1447 بزيادة جولات التفتيش 145% حول الحرمين والمشاعرالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يرفع جولات التفتيش في حج 1447 بنسبة 145% باستخدام الأقمار الصناعية والذكاء الصناعي، مع 1800 جولة رقابية و250 حالة عدم

Read more »