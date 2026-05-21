شركة كدانة للتنمية والتطوير تحسن جودة الإقامة في المشاعر المقدسة بتطوير مواقع السكن والخدمات

شركة كدانة للتنمية والتطوير، وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، ساهمت في تحويل عدد من المناطق ذات الاستخدام المحدود والتضاريس غير المستغلة داخل المشاعر المقدسة إلى بيئات مهيأة للسكن والخدمات، مما رفع الطاقة الاستيعابية للمواقع المطورة إلى نحو (209) ألف حاج خلال ثلاثة مواسم حج متتالية، بزيادة سنوية تصل إلى (70) ألف حاج. تم تنفيذ هذه المشاريع عبر ثلاث مراحل متتابعة، حيث شملت المرحلة الأولى في موسم حج (1445هـ) تطوير مواقع الاختزال في مشعر عرفات بمساحة بلغت (85) ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى (35) ألف حاج، إضافة إلى تطوير مواقع “كدانة الوادي” في مشعر منى بمساحة (30) ألف متر مربع استوعبت (20) ألف حاج، بإجمالي استفادة بلغ (55) ألف حاج. وفي المرحلة الثانية خلال موسم حج (1446هـ)، جرى استكمال تطوير مواقع الاختزال في عرفات بمساحة بلغت (27) ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى (10) آلاف حاج، إلى جانب مشروع “ربوة كدانة” في منى ضمن التشغيل التجريبي بمساحة (33) ألف متر مربع استفاد منه نحو ألفي حاج، لترتفع إجمالي الاستفادة إلى (67) ألف حاج. أما المرحلة الثالثة لموسم حج (1447هـ)، فتضمنت مشروع “كدانة الخيف” في منى بمساحة (24) ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ (3,500) حاج، إضافة إلى مشروع “ربوة كدانة” بمساحة (33) ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى (16,500) حاج، ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى (87) ألف حاج. سجلت هذه المشاريع أثرًا نوعيًا في تحسين جودة الإقامة، إذ ارتفعت المساحة المخصصة للحاج بنسبة (300%) من (1.2) متر مربع إلى (4.5) أمتار مربع، وفق معايير تشغيلية محسنة تستهدف تعزيز الراحة ورفع جودة البيئة السكنية داخل المشاعر المقدسة. وقدمت الجهات المعنية هذه المشاريع امتدادًا لجهود تطوير منظومة الخدمات بالمشاعر المقدسة، عبر استثمار المساحات بكفاءة أعلى، وتوفير بيئات أكثر جاهزية واستدامة، تسهم في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

