شركات سعودية وصينية تعقد مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في الإسكان والتطوير العمراني

وقعت شركات سعودية وصينية في الإسكان والتطوير العمراني، مذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون في الاستثمار وتوطين تقنيات البناء الحديثة ونقل الخبرات ودعم الشراكات، خلال افتتاح وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل منتدى للمقاولين في شينزن الصينية اليوم.

وقعت شركات سعودية و صين ية في ال إسكان وال تطوير ال عمراني ، مذكرات تفاهم، لتعزيز ال تعاون في الاستثمار وتوطين تقنيات البناء الحديثة ونقل الخبرات ودعم الشراكات، خلال افتتاح وزير البلديات وال إسكان السعودي ماجد الحقيل منتدى للمقاولين في شينزن ال صين ية اليوم.

جاء ذلك ضمن زيارة للوزير إلى الصين تهدف إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية في الإسكان والتشييد والبنية التحتية والتقنيات الذكية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، بحسب بيان. وشملت الزيارة التي تستمر من 13 إلى 16 يونيو، لقاءات مع جهات حكومية وشركات عالمية متخصصة في التطوير العمراني والإسكان وتقنيات المدن الذكية والتحول الرقمي، إلى جانب بحث فرص نقل التقنية وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد، ومتابعة المبادرات المشتركة.

ويأتي المنتدى امتدادا لمسار متنام من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السعودية والصين، في ظل العلاقات الإستراتيجية المتينة التي تربط البلدين، وما تشهده من توسع مستمر في مجالات البنية التحتية والتقنية والصناعة وسلاسل الإمداد والتنمية الحضرية. وأكد الوزير أن المنتدى يعكس تطور العلاقات السعودية الصينية وانتقالها إلى مستويات أكثر تقدمًا من الشراكة والتكامل، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير قطاع التشييد والإسكان من خلال استقطاب الخبرات العالمية وتوطين التقنيات الحديثة وتعزيز المحتوى المحلي.

وشهد المنتدى حضورًا واسعا من الجهات الحكومية والشركات الرائدة من الجانبين السعودي والصيني، حيث ناقش المشاركون فرص التعاون والاستثمار في قطاع التشييد، وتبادل الخبرات في مجالات البناء الحديث والاستدامة والتقنيات المتقدمة، ودعم التنمية العمرانية المستدامة. وشملت الاتفاقيات التعاون في مجالات البناء المستدام والحلول التقنية المتقدمة وتطوير سلاسل الإمداد وتهيئة الفرص الاستثمارية المشتركة، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وتمثل المذكرات الموقعة خطوة عملية نحو توطين سلاسل القيمة في قطاع التشييد السعودي، حيث تغطي مجالات الهندسة والإنشاء والتوريد، وتقنيات البناء الحديثة، والروبوتات والتقنيات الذكية، وسلاسل إمداد مواد البناء والمعادن، بما يدعم التحول نحو البناء الصناعي ويرفع كفاءة التنفيذ، ويعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف والمدة الزمنية للمشروعات. وتعكس مذكرة التفاهم الموقعة بين NHC وشرك





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تعاون إسكان تطوير عمراني صين

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