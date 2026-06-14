شركة NHC السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية متخصصة في التصميم الهندسي لتعزيز الشراكة الدولية وتطوير القطاع العقاري

وقعت شركة NHC السعودية، أكبر مطور عقاري في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركة سينوما تشنغدو للتصميم والأبحاث الهندسية الصينية، في خطوة تعزز الشراكات الدولية وتدعم مستهدفات تطوير القطاع العقاري ضمن رؤية 2030. تم التوقيع برعاية وزير البلديات والإسكان، ويهدف التعاون إلى استقطاب الخبرات العالمية لرفع جودة المشاريع العمرانية وتعزيز التنمية المستدامة.

وقعت شركة NHC السعودية، التي تعرف سابقًا باسم الشركة الوطنية للإسكان وأكبر مطور عقاري في المملكة، مذكرة تفاهم معشركة سينوما تشنغدو للتصميم والأبحاث الهندسية الصينية، وذلك في إطار مساعي الشركة لتعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الخبرات العالمية المتخصصة مما يسهم في رفع جودة المشاريع العمرانية وتعزيز التنمية المستدامة.

جاء التوقيع برعاية وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، وشارك في التوقيع الرئيس التنفيذي لشركة NHC محمد البطي والرئيس التنفيذي لشركة سينوما تشنغدو ليو شياونينغ. هذه المذكرة تمثل امتداداً لجهود NHC في توسيع قاعدة الشركاء الدوليين، واستقطاب الشركات ذات الخبرات الهندسية والتقنية المتقدمة بهدف تعزيز تنافسية القطاع ورفع جودة الوجهات العمرانية ودعم مستهدفات التنمية في السعودية.

وتعمل NHC على تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متنوعة ضمن بيئة صحية مستدامة، مما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان والتطوير العمراني. وتشهد العلاقات السعودية الصينية تعاوناً متسارعاً في قطاعات الإسكان والبناء والتطوير العقاري، حيث وقعت NHC في السنوات الأخيرة اتفاقيات مع كبرى شركات الإنشاءات والهندسة الصينية مثل CSCEC لبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، واتفاقيات مع CITIC Construction لإنشاء مدن صناعية ومناطق لوجستية لمواد البناء.

وهذا التعاون الاستراتيجي يهدف إلى توطين الصناعات المرتبطة بالبناء، والاستفادة من الخبرات الصينية في تقنيات التشييد الحديثة والتصنيع المسبق وإدارة المشاريع الكبرى، مما يدعم نمو القطاع العقاري السعودي ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات ويسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية بتوفير وحدات سكنية programas تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية. في سياق منفصل، وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بخمسة إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالرياض، تشمل رفع الإيقاف عن التصرف بالأراضي في مناطق جديدة شمال الرياض، وتكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنوياً لمدة خمس سنوات بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع ضوابط تمنع التصرف لمدة عشر سنوات.

كما شملت الإجراءات إصدار تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوماً لتعزيز المعروض العقاري، واتخاذ إجراءات لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يوماً، وتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في الرياض وقارن دورية





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