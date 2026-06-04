شركة تي إس إم سي تراهن على طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز نموها العالمي

استعراض لرؤية شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات حول مستقبل الرقائق الإلكترونية، وتحديات الإنتاج، واستراتيجيات التوسع في الولايات المتحدة لمواكبة طلب الذكاء الاصطناعي.

أكدت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات ، المعروفة عالمياً باسم تي إس إم سي ، والتي تتربع على عرش صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم، عن تفاؤلها الكبير بمستقبل نموها خلال السنوات القادمة.

ويأتي هذا التفاؤل مدفوعاً بالطفرة الهائلة والطلب المتسارع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة التي باتت تغلغل في كافة مفاصل الحياة الحديثة. وفي إطار الاجتماع السنوي للمساهمين الذي عقد في مدينة هسينتشو، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، سي سي وي، أن العملاء يبدون تفاؤلاً مستمراً تجاه مستقبل الذكاء الاصطناعي، رغم وجود بعض القلق بشأن ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية.

وأشار وي إلى أن تبني نماذج الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على شركات التقنية الكبرى، بل امتد ليشمل تطبيقات المستهلكين والقطاعات التجارية والجهات الحكومية، وهو ما خلق حاجة ماسة إلى قدرات حوسبة فائقة تتطلب أشباه موصلات أكثر تطوراً وكفاءة. وأقر الرئيس التنفيذي بأن الشركة تواجه حالياً ضغوطاً إنتاجية كبيرة، حيث أن الطلب العالمي يتجاوز القدرات الإنتاجية الحالية للمصانع، مؤكداً أن الشركة تبذل قصارى جهدها لتوسيع نطاق عملياتها لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة، رغم صعوبة مواكبة الحجم الهائل للطلب العالمي في الوقت الراهن.

وفيما يخص استراتيجيات التسعير، كشف الرئيس التنفيذي عن انفتاح الشركة على إمكانية رفع أسعار الرقائق لضمان تحقيق الربحية المستدامة، لكنه شدد على أن تي إس إم سي لا تتبع سياسة الزيادات المفاجئة أو الحادة التي قد تتبعها بعض شركات تصنيع الذاكرة. وأوضح أن الشركة تتبنى نهجاً يركز على الاستدامة طويلة الأمد، لأن الزيادات الفجائية في الأسعار قد تكون غير مستدامة وتؤثر سلباً على العلاقة مع الشركاء.

وبالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه تايوان في سلسلة التوريد العالمية، خاصة مع اعتماد عمالقة مثل إنفيديا وأبل عليها بشكل كلي، فإن أي تغيير في السياسات الإنتاجية أو السعرية يكون له صدى عالمي. وفي سياق التوسع الجغرافي، تطرق وي إلى الاستثمارات الضخمة في الولايات المتحدة، حيث ضخت الشركة نحو مائة وخمسة وستين مليار دولار لإنشاء مصانع في ولاية أريزونا.

ومع ذلك، كان صريحاً في الإشارة إلى أن الاعتماد الكامل على الإنتاج داخل الأراضي الأمريكية لتلبية الطلب الأمريكي سيستغرق وقتاً طويلاً جداً، مؤكداً أن قطع الأراضي المخصصة للمشاريع هناك تسمح بتوسعات تمتد لعشر سنوات، مما يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز الحضور العالمي للشركة وتقليل المخاطر الجيوسياسية. أما على الصعيد التقني، فقد ناقش الرئيس التنفيذي التحديات المرتبطة بتقنيات الطباعة الحجرية من الجيل الجديد، وتحديداً أنظمة الطباعة فوق البنفسجية الشديدة عالية الفتحة التي تنتجها شركة إيه إس إم إل الهولندية.

وأوضح أن هذه المعدات، رغم قدراتها الفائقة، لا تزال تتسم بتكلفة باهظة جداً، مما جعل الشركة تقتصر في استخدامها حالياً على أغراض البحث والتطوير بدلاً من الإنتاج التجاري الواسع. وأكد أن الشركة ستنتظر حتى تصبح هذه التقنيات مجدية اقتصادياً قبل اعتمادها على نطاق واسع في خطوط الإنتاج.

وبالانتقال إلى الموارد البشرية، شدد وي على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، معلناً عن زيادة حصة أرباح الموظفين بنسبة ثلاثين في المائة بين عامي ألفين وثلاثة وعشرين وألفين وأربعة وعشرين، مع توقعات باستمرار هذه الزيادات في عام ألفين وستة وعشرين دون سقف محدد، وذلك لضمان ولاء الكفاءات في سوق عمل يتسم بالتنافسية الشديدة. واختتم وي رؤيته بالإشارة إلى أن المركبات ذاتية القيادة والروبوتات ستكون المحركات الرئيسية للنمو في المستقبل، مع التأكيد على أن تايوان ستظل المركز الصناعي الذي لا يمكن الاستغناء عنه بفضل بنيتها التحتية المتطورة وعقولها المتخصصة، رغم الظلال التي تلقيها التوترات الجيوسياسية بين الصين وتايوان على سلاسل الإمداد العالمية





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