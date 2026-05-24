شركات روسية تكشفان عن نظام اتصالات متنقل يوفر شبكات 5G و4G في المناطق النائية دون الحاجة إلى بنية تحتية أرضية

تصدرت روسيا اهتمام وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة بتقنياتها الفضائية، وخاصة في مجال الاتصالات. كشفت شركتا 'ميجافون' و'مكتب 1440' عن نظام اتصالات متنقل يوفر شبكات 5G و4G في المناطق النائية دون الحاجة إلى بنية تحتية أرضية. يعتمد النظام على أقمار صناعية منخفضة المدار ضمن مشروع 'راسفيت' الفضائي الروسي، حيث تستقبل المحطة المحمولة الإشارة الفضائية ثم تحولها إلى شبكة اتصالات محلية توفر الإنترنت عالي السرعة وخدمات الاتصال المختلفة. تم تصميم التقنية للعمل في البيئات الوعرة ومناطق الكوارث والبعثات القطبية والمنشآت الصناعية البعيدة، ويمكن تركيب المحطة على المركبات أو في المواقع المفتوحة. توفر المحطة تغطية تصل إلى 3 كيلومترات، مع سرعات تحميل تصل إلى 150 ميغابت في الثانية، ويمكن عمل المحطة تلقائيا لمدة تصل إلى أربع ساعات. يدعم النظام شبكات Wi-Fi، والاتصالات الاحترافية، ونقل الفيديو من كاميرات المراقبة، ما يجعله حلًا متكاملا للاتصال في المواقع المعزولة.

