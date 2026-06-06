شركة سماوي توقع اتفاقية استراتيجية مع جامعة العلوم الإسلامية الماليزية خلال معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026

في إطار الحضور السعودي المتميز ضيفًا للشرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، وقعت شركة سماوي اتفاقية تعاون استراتيجي مع جامعة العلوم الإسلامية الماليزية تهدف إلى رقمنة المحتوى الأكاديمي وتعزيز خدمات النشر والتوزيع الرقمي والطباعة عند الطلب، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المعرفة وتبادل المحتوى العلمي بين المؤسسات التعليمية والبحثية في البلدين.

شهد معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، حيث تشارك المملكة العربية السعودية كضيف شرف، حضورًا متميزًا للشركة السعودية " سماوي " ضمن الجناح السعودي، مما عكس التزامها بتوسيع نفوذها الدولي وتعزيز التعاون المعرفي والثقافي في المنطقة الآسيوية.

وقد مثّل المشاركة الإدارة التنفيذية للشركة، حيث استعرضت حلولها التقنية في مجال النشر الرقمي والتوزيع، واطلع الزوار من دبلوماسيين وأكاديميين وناشرين على خدمات المنصة وأثرها على تحويل قطاع النشر العربي. وثمّنت سماوي هذا الحضور بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، وتنصّ على شراكة تركز على رقمنة إصدارات الجامعة ورسائلها العلمية عبر منصة سماوي، ودعم حلول الطباعة عند الطلب التي ترفع كفاءة نشر الكتب الأكاديمية وتقلل التكاليف.

وقد وقّع الاتفاقية المهندس خالد بامحمد، مؤسس مجموعة أيقونات، والدكتورة حريزة محمد يوسف، مديرة دار النشر في الجامعة، بحضور أكاديميين ومهتمين بصناعة النشر الرقمي. واعتبر الدكتور محمد عباس، مدير تطوير الأعمال بمجموعة أيقونات، أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة التوسع الدولي لـ"سماوي"، وهي الأولى ضمن سلسلة شراكات مخطط لها في النصف الثاني من العام.

وأكد أن الشركة تسعى لتمكين التحول الرقمي في قطاع النشر عبر توفير منصة متكاملة تجمع بين النشر الإلكتروني والتوزيع الرقمي والطباعة عند الطلب، مما يعزز الوصول إلى المحتوى العلمي، ويمهد لتعاون واعد مع المؤسسات الأكاديمية الماليزية، ويوّلد قيمة مستدامة للتعليم والبحث، ويدعم الاقتصاد المعرفي. وأشار إلى أن الاستراتيجية تتوافق مع الرؤى الطموحة لتحويل قطاع المعرفة على مستوى العالم





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سماوي جامعة العلوم الإسلامية الماليزية معرض كوالالمبور الدولي للكتاب النشر الرقمي الطباعة عند الطلب

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