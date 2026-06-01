شركة أم القرى تطلق مشروع حدائق مسار في مكة المكرمة باستثمارات 6 مليارات ريال

تفاصيل إطلاق وجهة حدائق مسار في مكة المكرمة كمشروع تطوير حضري مستدام متعدد الاستخدامات يهدف لتعزيز جودة الحياة وتطوير البنية التحتية بالمنطقة الغربية.

شهدت مدينة مكة المكرمة إعلاناً استراتيجياً هاماً من قبل شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بصفتها المالك والمطور والمشغل لوجهة مسار، حيث كشفت الشركة عن ترسية وجهتها الجديدة التي تحمل اسم حدائق مسار .

ويمثل هذا المشروع ثاني الوجهات التي تطلقها الشركة في العاصمة المقدسة، وهو مشروع تطوير حضري ضخم متعدد الاستخدامات يهدف إلى إعادة صياغة المفهوم العمراني في المنطقة. تبلغ التكلفة المبدئية التقديرية لتطوير البنية التحتية والأراضي في هذا المشروع نحو 6 مليارات ريال سعودي، ومن المقرر أن تستغرق عملية التطوير فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات.

ويأتي هذا المشروع ضمن نموذج تحالف استراتيجي متكامل يضمن أعلى معايير التنفيذ والكفاءة، حيث تسعى الشركة من خلاله إلى التحول من تطوير وجهة نوعية واحدة إلى بناء محفظة استثمارية وحضرية متنوعة وشاملة في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتعزيز جودة الحياة وتطوير البنى التحتية. ويتجلى الهيكل التنظيمي لهذا المشروع في تحالف استراتيجي تقوده شركة أم القرى للتنمية والإعمار، التي تتولى دور قائد التحالف ومدير التطوير لضمان سير الأعمال وفق الرؤية المحددة.

ويشارك في هذا التحالف شركة مكة للإنشاء التي تضطلع بدور الشريك المالي، حيث تلتزم بدفع قيمة التعويضات النقدية لملاك العقارات في المنطقة المستهدفة، بينما تلعب شركة اتحاد الراجحي العقارية دور الشريك الفني من خلال تولي مسؤولية تنفيذ كافة أعمال التطوير وتحمل أعبائها المالية، وذلك مقابل الحصول على وحدات في الصندوق سيتم تحديد تفاصيلها في الاتفاقيات النهائية. وتهدف هذه الشراكة الثلاثية إلى خلق قيمة حقيقية ومستدامة للمكان وللإنسان وللمستثمر على حد سواء، مما يسهم في إثراء التجربة المكانية لزوار مكة المكرمة وسكانها، ومواكبة مستهدفات التنمية الشاملة في قلب المنطقة الغربية، لتقديم بيئات حيوية تتسم بالاتصال والترابط مع الحفاظ التام على هوية مكة المكرمة وخصوصيتها التاريخية والدينية.

من الناحية الفنية والمكانية، سيتم إطلاق المشروع بشكل تدريجي عبر مراحل تطويرية متكاملة تتماشى مع معايير التنمية الحضرية المستدامة. وتمتد وجهة حدائق مسار ضمن نطاق الهنداوية الغربية والهنداوية الجنوبية، بمساحة إجمالية ضخمة تصل إلى نحو 1.2 مليون متر مربع، موزعة بين 841 ألف متر مربع في الهنداوية الغربية وحوالي 308 آلاف متر مربع في الهنداوية الجنوبية.

وتتبنى الرؤية التصميمية للمشروع مفهوم الوجهة الحصرية المترابطة والمستدامة، حيث تم تخصيص مساحات خضراء شاسعة تتجاوز 140 ألف متر مربع، بالإضافة إلى تطوير شبكات طرق حديثة وبنية تحتية متطورة وخدمات عامة متكاملة. كما يتضمن المشروع مسارات مخصصة للمشاة تمتد لأكثر من 8 كيلومترات، ومساراً متطوراً للدراجات الهوائية بطول 17 كيلومتراً، مما يعزز من مفاهيم التنقل الحضري الحديث والصديق للبيئة، مع الحرص الشديد على دمج الطبيعة الجبلية المميزة للمنطقة في التصميم العام.

أما فيما يخص مراحل التنفيذ، فستركز المرحلة الأولى على تأسيس البنية التحتية الأساسية وتطوير المرافق العامة والمساحات المفتوحة التي تخدم الجمهور، إلى جانب تهيئة عدد من قطع الأراضي المخصصة للتطوير متعدد الاستخدامات. وتلي ذلك مراحل لاحقة تهدف إلى استكمال تطوير بقية القطع الاستثمارية، والتي ستتنوع استخداماتها لتشمل القطاعات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى قطع مخصصة لقطاع الضيافة والمرافق العامة والخدمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، ياسر أبو عتيق، أن إطلاق هذه الوجهة يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو تنويع محفظتها التطويرية وتوسيع أثرها في قطاع الوجهات الحضرية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو صناعة قيمة طويلة المدى وخلق بيئات عصرية تتصل بالمجتمع وتعزز من رفاهيته، مما يجعل من حدائق مسار نموذجاً رائداً للتطوير العقاري المستدام في المنطقة





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حدائق مسار مكة المكرمة تطوير حضري شركة أم القرى استثمارات عقارية

United States Latest News, United States Headlines