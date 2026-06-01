تجمع مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن البحري في أثينا لمناقشة الوضع الحالي في مضيق هرمز. ويؤكد الجميع على الحاجة إلى قواعد واضحة تسمح للسفن باستئناف نشاطها كالمعتاد عبر هذا الممر الحيوي. وتؤكد شركة 'هايدمار ماريتايم هولدنغز كورب' أنها لديها سفينة عالقة داخل الخليج منذ ثلاثة أشهر، مما يثير قلق البحارة الذين يفوتون الكثير من المناسبات المهمة. ويؤكد وزير الشحن البحري اليوناني أن لا يمكن لأحد أن يتنبأ (بنهاية الصراع). وتؤكد شركة 'سنتروفين مانجمنت' أن الممرات الملاحية هي مسألة تنطوي على مخاطر عالية. ويؤكد بنك غولدمان ساكس أن ضعف الطلب على النفط في الصين وأوروبا يشكل تهديداً كبيراً لتوقعاته لسعر خام برنت. وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الشركات الصينية في 15 قطاعاً صناعياً رئيسياً تلقت دعماً حكومياً يفوق بكثير ما تلقته نظيراتها الدولية بين عامي 2005 و2024.

تجمع مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن البحري في أثينا، في يوم الاثنين، لمناقشة الوضع الحالي في مضيق هرمز . ويؤكد الجميع على الحاجة إلى قواعد واضحة تسمح للسفن باستئناف نشاطها كالمعتاد عبر هذا الممر الحيوي.

ويؤكد بانكاغ خانا، رئيس شركة 'هايدمار ماريتايم هولدنغز كورب'، أن 'ما نحتاجه هو بالطبع إطار عمل، أو لائحة قواعد، أو أي شيء يحدد لنا بالضبط كيف الدخول والخروج. لذا، حتى لو تم توقيع اتفاق سلام، فإن ذلك يحتاج إلى توضيح، وهو ما لا نعرفه حتى الآن'. وتؤكد شركة خانا أنها لديها سفينة عالقة داخل الخليج منذ ثلاثة أشهر، مما يثير قلق البحارة الذين يفوتون الكثير من المناسبات المهمة.

ويؤكد فاسيليس كيكيلياس، وزير الشحن البحري اليوناني، أن 'لا يمكن لأحد أن يتنبأ (بنهاية الصراع). للأسف، لا. لقد تأكد أنه لا توجد تنبؤات، وأن الأمور تتعقد بسهولة شديدة فيما يتعلق بالصراعات، ويصعب جداً حلها'.

ويؤكد يانييس بروكوبيو، الرئيس التنفيذي لشركة 'سنتروفين مانجمنت'، أن 'رغم إمكانية توفير التغطية التأمينية، فإن هذا لا يعني أن الممرات الملاحية هي بالفعل الطريق الذي يمكن أن تكون مستعداً لعبوره، على الأقل حتى تكون لدينا قواعد واضحة للعمل كصناعة شحن بحري فيما يتعلق بكيفية تعاملنا مع الدولتين المعنيتين هنا، الولايات المتحدة، وإيران... في الوقت الراهن، هذه مسألة تنطوي على مخاطر عالية جداً'.

ويؤكد بنك غولدمان ساكس أن ضعف الطلب على النفط في الصين وأوروبا يشكل تهديداً كبيراً لتوقعاته لسعر خام برنت، للربع الأخير، عند 90 دولاراً للبرميل. ويؤكد مجلس الوزراء التايواني في بيان، الاثنين، أنه سيتم رفع أسعار الغاز الطبيعي للمستخدمين الصناعيين بنسبة 5 في المائة خلال يونيو الجاري. ويؤكد التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الشركات الصينية في 15 قطاعاً صناعياً رئيسياً تلقت دعماً حكومياً يفوق بكثير ما تلقته نظيراتها الدولية بين عامي 2005 و2024.

وتؤكد المنظمة أن 'بالنسبة للشركات الصينية، يُعزى ما يقرب من 60 في المائة من مكاسبها في حصتها السوقية العالمية إلى الدعم الحكومي الذي تلقته'





China's state support equals the effect of steroid use, report saysA report from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) states that Chinese companies in 15 key industrial sectors received more government support than their international counterparts between 2005 and 2024. The report, published on Monday, indicates that these sectors received a total of 108 billion US dollars in 2024 alone. The report also states that Chinese companies, on average, received three to eight times more government support than OECD companies between 2005 and 2024. This support was significantly higher than that provided to companies in economies outside the OECD, such as Brazil, India, and Indonesia.

